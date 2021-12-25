Рожденному в Лондоне доминиканскому нападающему Джефферсону Луису 42 года – за 25-летнюю карьеру мужчина сменил 41 клуб. Это мировой рекорд – чаще перебегать в новую команду не удавалось даже легендарному уругвайцу Себастьяну Абреу.

Только в сезоне-2021/22 Луис сыграл за две команды – английские полупрофессиональные «Биконсфилд Таун» и «Норт Ли». Почти всю карьеру доминиканец плавал по дну английского футбола, а главным его достижением можно назвать голы «Редингу» в Кубке Лиги за «Оксфорд Юнайтед» и «Колчестеру» в Кубке Англии в составе «Вилдстоуна», а также 36 минут против самого «Арсенала», где Джефферсону удалось поменяться футболками с Робером Пиресом.

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Джефферсон Луис и Робер Пирес Фото: Getty Images

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«Я будто проклят. Когда я подписал контракт с «Рексхэмом», тренер Дин Сондерс сказал: «Я хотел бы поработать с тобой, когда ты был молодым. Ты стал бы игроком Премьер-лиги». Их слова заставляют меня думать, что что-то пошло не так», – признавался Луис в 2014-м. Джефферсон также утверждал, что остался в неведении, когда его пыталась подписать «Астон Вилла». У футболиста не было агента, который мог бы устроить сделку.

Луис сожалеет, что не получил шанс на АПЛ, особенно с учетом того, что его бывшие одгокулбники постоянными выступали в высшем дивизионе. Когда Джефферсон играл в «Оксфорде», в его команде были бывший полузащитник «Стока» Дин Уайтхед и экс-защитник «Вулверхэмптона» Сэм Рикетс. «Они играли со мной в одной команде, и я был лучше их. Они провели хорошую карьеру, а моя была посредственной из-за бездействия», – рефлексировал Луис.

Джефферсон Луис Фото: Getty Images

Он также представлял сборную Доминики в 2008 году в отборочном матче чемпионата мира 2010 года против Барбадоса. Это единственный матч Луиса на уровен сборных – его Доминиканы проиграли 0:1. «Я просто доволен тем, чего добился. Я играл в международный футбол. Я встретил своего кумира Тьерри Анри. Я был на последней странице в газете. Это то, что я пытаюсь вбить детям в головы в детей в школе. Нет никаких сожалений», – заявил Луис, который за всю карьеру ни разу не сыграл в клубе за пределами Великобритании.

Источник: The Sun, The Telegraph.

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