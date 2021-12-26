В ноябре и декабре Пеп Гвардиола завел медийную войну с Джеком Грилишем. Пока англичанин публично сомневался в собственной игре, испанец успокаивал и оправдывал. «Думал, что легче привыкну к новым одноклубникам и тренеру, буду чаще контролировать мяч, ассистировать и забивать. Оказалось, я нигде не получу столько владения, сколько получал в «Астон Вилле», – сокрушался полузащитник в интервью The Telegraph. «Игра Грилиша не проблема. Проанализируйте матчи, Джек действует неплохо. С его качествами трудно показывать слабый футбол», – парировал коуч.

На первый взгляд, Грилиш стартовал в «Манчестер Сити» хило. Игрок за 118 млн евро настучал лишь три гола и три ассиста почти за полгода в команде. Однако Джека нельзя оценивать по базовым цифрам, а похвала Гвардиолы оправдана.

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Грилиш – один из лучших созидателей «Сити». В АПЛ-2021/22 Джек генерирует по 5,83 удара для партнеров в среднем за 90 минут. Показатель новичка – второй в команде, лучше только Кевин де Брёйне (6,14). При этом англичанин действует разнообразнее: если бельгиец вкладывается в атаку пасами с игры и со стандартов, то бывшая звезда «Виллы» – передачами, обводками, выстрелами и заработанными фолами.

Еще Грилиш входит в топ-3 игроков «Сити» в чемпионате по пасам под удар (2,96 за 90 минут). По сравнению с последним сезоном в «Вилле» Джек чаще затаскивает мяч в чужую штрафную (5,09 раз за 90 минут, было 3,29) и лучше продвигает владение на дриблинге (в среднем на 10 метров).

Джек Грилиш Фото: Getty Images

Одна из проблем, от которых страдает Грилиш, состоит в плоской критике со стороны. «Статистика важна, именно по цифрам люди рассуждают о вкладе игроков в атаку. Правда, иногда футболист может показывать качественную игру и все равно отставать по голам и ассистам», – подтверждал Джек в интервью NBC.

Другая сложность связана с адаптацией. Рост в продвинутых цифрах впечатляет, но он не отменяет трудностей, с которыми Грилиш столкнулся при переезде из Бирмингема в Манчестер.

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В «Астон Вилле» Грилиш оставался главной звездой скромной команды. Атака Дина Смита часто зависела от Джека, который подхватывал мяч в глубине и протаскивал до чужой штрафной. Нападение бирмингемцев в сезоне-2020/21 тяготело налево, к любимому флангу англичанина. Полузащитник играл в предельно комфортных условиях.

«Не менялся по сравнению с отрезком в «Вилле». Не хочу разбивать стиль игры, которого придерживался всю карьеру», – рассуждал Грилиш в разговоре с NBC. Увы, Джек должен подстроиться. Система «Сити» не предполагает обособленных звезд, какой британец был в «Вилле», и действует как механизм равных.

Джек Грилиш Фото: Getty Images

30 ноября об адаптации Грилиша заговорил Гвардиола. Пеп подробно объяснил проблемы новичка: «Возможно, в «Астон Вилле» вокруг Грилиша строилась вся командная система, а Джек играл более свободную роль. Теперь он получил новое амплуа и слегка потерял остроту в финальной трети. Возможно, проблема в характере Джека. Грилиш уважает партнеров, уступает им моменты. Все это – часть процесса. Новичкам нужно время. Грилиш легко справится с ролью в «Сити», потому что обладает нужными качествами.

Мы хотим, чтобы игроки выкладывались и были самими собой. Подступили к штрафной? Принимайте любое решение, какое посчитаете верным. Мы говорим о Грилише – футболисты такого уровня должны брать на себя ответственность. Иногда Джеку не хватает агрессии, хотя его действия создают пространство и моменты для партнеров».

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Еще Гвардиола подчеркивал: Грилиш стабильно получает по несколько моментов за матч и часто открывается в штрафной. Судя по интервью и пресс-конференциям, Пеп доволен текущей интеграцией Джека в состав. Тренер уверен: голы с ассистами придут.

На полную адаптацию Грилиш потратит много времени. В «Сити» действительно сложно прижиться: Жоау Канселу лишь на второй сезон превратился в образцового фулбека для Пепа, Илкай Гюндоган четыре года искал удобную роль, Габи Жезус открыл позицию на фланге во время шестой британской кампании, а Фил Фоден только недавно осознал, как интегрировать личную агрессию в командный стиль. Джек действительно стоит свыше 100 млн евро, но ценник не ускорит привыкание, а может и замедлить как лишний фактор для давления.

Наконец, адаптацию Грилиша усложняют принципы Гвардиолы. «Пеп выигрывает матчи авторским подходом к тактике. Под каждую игру Гвардиола подбирает особую стратегию. Большинство коучей придерживается одних и тех же взглядов вне зависимости от оппонента, но в «Сити» тренерская работа устроена по-другому», – рассказывал Джек. Постоянные реформы Пепа – еще одна сложность, к которой экс-лидер «Виллы» пока не привык.

Джек Грилиш и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Проблемы Грилиша в «Сити» делятся на две группы. Первая связана с публичным восприятием. Джек мало забивает и отдает, но для корректной оценки нужны продвинутые данные: с ними у британца порядок. Вторая трудность связана с общей адаптацией. Полузащитнику еще предстоит найти баланс между колоссальными вкладом и агрессией, какие были в «Вилле», и более строгому выхлопу в системе «Манчестера». Плюс мешают околофутбольные скандалы, один из которых вынудил Гвардиолу оставить звезду вне заявки на «Ньюкасл». «Я уделяю много внимания поведению игроков в повседневной жизни. Если футболисты в чем-то провинились, играть они не будут. Каждый должен сохранять концентрацию, особенно в период Рождества, когда вокруг возникает больше развлечений», – объяснил Пеп.

Казнить Грилиша за первые пять месяцев в топ-клубе нельзя. Джек стартовал не так скудно, как показывает первичная статистика. В стильного новичка верит и Гвардиола: «Однажды Грилиша прорвет, он начнет забивать. Джек принимает умные решения на поле и улучшит игру в финальной трети».

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