Boxing day – одна из главных жертв пандемии. Из-за вспышек короны среди футболистов АПЛ перенесла треть матчей 26 декабря. Фанаты лишились битвы прессингов от «Лидса» с «Ливерпулем», первой победы Клаудио Раньери после разгрома «МЮ» и мучений «Бёрнли», который не забивает три матча подряд.

Правда, эпидемия не убивает дух Boxing day и марафона матчей перед Новым годом. Британская традиция обросла легендами, интересными фактами и историями про крепких андердогов (даже из третьего дивизиона).

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Высокая результативность в Boxing day – миф

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Крутость Boxing day всегда объясняют через цифры 1963 года. Тогда 20 команд высшего британского дивизиона настучали 66 мячей. «Фулхэм» закинул 10 «Ипсвичу», «Бёрнли» разбил «МЮ» – 6:1, а «Вест Бромвич» и «Тоттенхэм» настругали ничью – 4:4.

The Analyst выяснил: высокая результативность – исключение, а не правило для Boxing day. В 1963-м команды из первого дивизиона выбили исторический максимум по голам: 6,6 за игру. В большинстве сезонов показатель колебался между 2 и 3,5.

В эпоху АПЛ команды ни разу не настреливали больше четырех мячей за 90 минут. Более того, с 2017-го результативность Boxing day угасает. За отрезок из четырех лет среднее число голов в праздничных играх упало с 3,63 до 2,33.

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Рождественские чемпионы АПЛ часто упускают титул

АПЛ сформировалась в 1992-м и застала 29 Boxing day. Команда, которая встречала Рождество на первом месте, становилась итоговым чемпионом лишь в 15 случаях.

Как правило, к Boxing day таблицу АПЛ возглавляли «МЮ», «Сити», «Челси» или «Арсенал». «Ливерпуль» подготовился к легендарному чемпионству заранее: к Рождеству-2019 мерсисайдцы оказались первыми в лиге. По одному разу на вершину забирались «Блэкберн» (сезон-1994/95) и «Лестер» (кампания-2015/16) – обе команды в итоге забирали золотые медали.

Рождественское первое место – хороший знак для «Челси». Каждое чемпионство лондонцев в эпоху АПЛ сопровождалось лидерством перед Boxing day. У «МЮ» все сложнее: команда забрала 13 титулов Премьер-лиги, но лишь в пяти успешных сезонах возглавляла лигу в конце декабря.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Boxing day «Сити»: поднялись с восьмого места на первое

Самый мощный чемпионский рывок после Рождества выдал «Манчестер Сити». В сезоне-2020/21 команда вступила в праздники на восьмом месте в АПЛ, но в мае забрала золото с 12-очковым отрывом.

К декабрю команда Пепа Гвардиолы подошла с четырьмя победами в девяти матчах. После нулей с «МЮ» и 1:1 с «Вест Бромом» каталонец признал: «Сити» нужна легкая перестройка. «Игра с «Вест Бромвичем» оставила впечатление, будто я тренирую чужую команду. Не мог узнать привычный «Манчестер», – грустил коуч.

Реформы Пепа удались: «Сити» выдал рекордную для АПЛ серию из 20 побед. С настроем команды Гвардиоле помог Фернандиньо. 31 декабря «Манчестер» провел тренировку, после которой тренер угрюмо подошел к опорнику и намекнул на слабую самоотдачу игроков. На следующий день экс-лидер «Шахтера» провел тимбилдинг, после которого будущие чемпионы разбили «Челси» – 3:1.

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Команда из третьего дивизиона – легенда Boxing day

В 2020 году Sky Sports подсчитал результаты всех британских клубов в Boxing day с 1888 года. Лидером оказался «Бёртон» с гигантскими 80% побед. Секрет команды состоял в узкой выборке. «Альбион» прорвался в профессиональные лиги в 2009-м.

В 2020-м цифры «Бёртона» испортились. Команда в желтом влетела «Линкольну» (1:5), а доля побед в Boxing day упала до 67%. Спустя неделю руководство «Альбиона» передало команду экс-страйкеру «Челси» Джимми Флойду Хасселбайнку.

«Бёртон Альбион» Фото: Getty Images

Первое место по проценту праздничных побед ушло «МК Донс» (девять удачных матчей из 13). Привычный топ – «МЮ» – расположился на третьем месте с 51 победой из 94 возможных. Один из худших результатов (26,8%) – у «Куинз Парк Рейнджерс», которые недавно красовались в АПЛ.

В чем «Тоттенхэм» обогнал «Сити» и «Челси»

Еще три факта, которые говорят о крутости Boxing day:

В АПЛ лучший показатель по очкам за игру в Boxing Day удерживает «МЮ» (2,48). На втором месте – «Арсенал» (2,13), на третьем – «Ливерпуль» (2,04). Четвертая позиция ушла «Тоттенхэму» (2), который обогнал «Челси» и «Сити» (по 1,67).

«Вулверхэмптон» не проигрывает в Boxing day с 2013 года. Рождественской версии «Вулвз» проигрывали «Крю», «Уотфорд», «Рединг», «Бристоль» и даже «Манчестер Сити». С «Тоттенхэмом», «Фулхэмом» и «Милуоллом» команда играла вничью.

До 1958 года в Англии стабильно играли в день Рождества. Праздничные матчи обожал «Вест Хэм». Лондонцы отбегали 45 игр во всеобщий выходной – проиграли лишь восемь.

Крутые середняки, мощные рывки к чемпионству, традиции «МЮ» – Boxing day вбирает все, чем привлекает британский футбол. Рождественский марафон АПЛ всегда смягчает конец календарного года. Эффект праздничных матчей не собьет даже коронавирус.

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