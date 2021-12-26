«Манчестер Сити» и «Лестер» красиво открыли Boxing Day жесткой схваткой с девятью голами. Сначала казалось, что у команды Роджерса нет никаких шансов отыграться – когда они появились, «Сити» тут же вернул комфортный отрыв. В итоге все это обернулось самым результативным матчем Boxing Day в истории АПЛ.

Счет уже на пятой минуте открыл Кевин де Брёйне – бельгиец аккуратно подработал мяч в штрафной и послал мяч мимо вратаря. Всего через семь минут Юри Тилеманс снес с ног Эмерика Лапорта прямо возле ворот. Судья Крис Кавана глянул повтор и все же назначил пенальти – Рияд Марез прошил Каспера Шмейхеля. Алжирец – лишь третий игрок, который забил «Лестеру» уже три мяча в АПЛ после того, как ранее играл за эту команду. До Мареза это удавалось Крису Вуду (четыре гола) и Эмилю Хески (три).

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Рияд Марез, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

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«Сити» не планировал останавливаться. 21-я минута – после прострела Жоау Канселу Шмейхель ошибся на выходе и выбил мяч рукой прямо в ноги Илкаю Гюндогану. Немецкий турок спокойно пронзил почти пустые ворота. В последний раз «Лестер» пропускал три мяча так рано 18 лет назад – в августе 2003-го уже к 15-й минуте они проигрывали 0:3 «Астон Вилле».

На этом унижения не закончились, а больнее всех было Юри Тилемансу, который привез еще один 11-метровый всего через четыре минуты после третьего мяча. Бельгиец поставил подножку Рахиму Стерлингу, и англичанин сам же реализовал заработанный пенальти. Датский вратарь направление удара угадал, но с мощью выстрела не справился. «Манчестер Сити» стал третьей командой, которая забила два пенальти в стартовые 25 минут матча Премьер-лиги. Ранее такое удавалось Марку Ноблу в матче «Вест Хэма» с «МЮ» в 2011-м и Робби Фаулеру в игре «Ливерпуля» и «Шеффилд Юнайтед» в 2007-м. «Горожане» стали первыми, кто вонзил два пенальти с помощью разных игроков.

Рахим Стерлинг и Юри Тилеманс Фото: Getty Images

На перерыв команды ушли при счете 4:0, и вряд ли хоть кто-то в «Лестере» надеялся на камбэк. Да и в «Сити» наверняка не верили, что соперник придет в себя. Один мяч «лисы» отквитали через 10 минут после начала второго тайма: Келечи Ихеаначо здорово откатил Джеймсу Мэддисону, а тот четко воткнул в ближний угол. Спустя каких-то четыре минуты почти такой же мяч забил Адемола Лукман с передачи того же Ихеаначо, а еще через 360 секунд Келечи вонзил и сам. Фартовый нигериец подкараулил мяч после отскока от перекладины и в суматохе добил в пустые. Он стал третьим экс-игроком «Сити», который отличился и сделал ассист в матче АПЛ против «горожан». Его предшественники – Пол Диков в 2003 году в составе «Лестера» и Джеймс Милнер в 2016-м за «Ливерпуль».

Эдерсон и Келечи Ихеаначо Фото: Getty Images

«Лестер» отыграл три мяча за 20 минут второго тайма, а до конца игры еще примерно полчаса – так можно и сравнять! Но везение заканчивается: «Сити» быстренько вернул комфортный отрыв в два гола. После подачи Мареза с углового Лапорт подставил голову и направил мяч в ворота по красивой дуге. Счет стал 5:3, а авторами всех восьми мячей стали разные футболисты – только в одном матче было больше, когда в 2004-м «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 5:4.

Повторения рекорда не случилось, потому что девятый забил Рахим Стерлинг. Англичанин оформил дубль с передачи Рубена Диаша и вместо рекорда по авторам мячей помог установить более внушительный. В последний раз в Boxing Day забивали так много еще до основания АПЛ, когда «МЮ» с тем же счетом порвал «Олдхэм» в 1991 году.

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