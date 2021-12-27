Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сильных и слабых качествах игроков своей команды.

«Если вы посмотрите на наших игроков по отдельности, то поймете, что им недостает оборонительных качеств. Индивидуально Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, даже Жоау Канселу и Александр Зинченко – плохие защитники.

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Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом. Ты создаешь моменты, потому что мяч у тебя. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без этого те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов», – сказал Гвардиола.

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Источник: Manchester Evening News

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