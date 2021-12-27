Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник допустил, что клуб откажется от подписания невакцинированных игроков.

Немецкий тренер согласился с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который сказал, что вакцинация может повлиять на трансферную политику клубов.

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«Да, я думаю, эта идея может быть рассмотрена, и я полностью понимаю слова Юргена. Все зависит от того, насколько сильно вы хотите подписать игрока и готовы рисковать его недоступностью. Это вопрос, над которым клубы должны серьезно подумать.

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Если вы подписываете игрока и с самого первого дня знаете, что он не был вакцинирован, вы должны понимать, что он может быть недоступен не только в течение 10 дней – это может происходить регулярно во время пандемии коронавируса.

У нас есть пример Йозуа Киммиха, который вначале очень сомневался, но со временем, думаю, понял, что вакцинация может быть хорошей идеей. Он заболел ковидом и все еще испытывает проблемы с легкими. Надеюсь, он вернется после Рождества в полном здравии и снова сможет сыграть за «Баварию».

Мне кажется, в вопросе вакцинации каждый может и должен иметь свободную волю. Но также я думаю, что в футболе, особенно на топ-уровне, нам нужно попытаться убедить наших игроков пройти вакцинацию.

Честно говоря, я не знаю, кто из наших игроков получил две или три прививки. Это вопрос, на который может ответить только наш медицинский отдел. Но от сотрудников медштаба я знаю, что соотношение вакцинированных игроков у «МЮ» выше среднего по всей АПЛ. Как я уже сказал, болезнь может произойти не один раз и может повториться в будущем. Поэтому вакцинация должна быть в интересах игроков», – сказал Рангник.

Источник: Mirror

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