Первые строчки в списках главных футбольных злодеев XXI века стабильно занимают Луис Суарес, Серхио Рамос и Диего Коста. Взрывные латиноамериканцы и испанцы либо провоцируют соперников на грубость, либо сами грубят так, что оппонент катается по газону с гримасой. На их фоне легко забыть про британского бэдбоя, который харизмой и брутальностью не уступал великим мерзавцам из «Реала» и «Барселоны». Он тоже выступал за топ-клубы, а его личность неразрывно связана со стилем игры. Главная разница в том, что постоянные конфликты и неспособность контролировать себя помешали ему реализовать потенциал и набрать трофеев.

Крейг Беллами в «Ливерпуле» Фото: Getty Images

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Сюжет о парне с большим талантом и бедным детством кажется анахронизмом из середины прошлого столетия, но Крейг Беллами с юных лет соответствовал стереотипным представлениям о крутом британском засранце. Он родился в 1979 году в рабочем районе Кардиффа. Папа трудился на металлургическом заводе, мама работала уборщицей. Когда второму из трех сыновей исполнилось пять, семье пришлось переехать в муниципальную квартиру в пригороде.

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Все свободное время Крейг гонял мяч, но из-за астмы в родном «Кардифф Сити» не разглядели талант мальчика. Беллами сначала оказался в юниорской системе «Бристоля», а затем перебрался в «Норвич». Там получилось закрепиться: валлиец самоотверженно выкладывался на тренировках и в конце сезона-1996/97 пробился в основную команду.

В следующем сезоне Беллами уже регулярно выходил в основе. Тогда же проявились его лучшие и худшие качества. Приземистый, но крепкий нападающий легко уходил от защитников, но при необходимости не избегал жестких стыков и борьбы. Крейг забивал всеми возможными способами: из-за штрафной, головой, с отскоков в пустые. Он наколотил 13 голов в 36 матчах во втором дивизионе, но пострадал из-за проблем с дисциплиной и получил прямую красную в матче против «Манчестер Сити». В следующем году к чрезмерной грубости добавилась травматичность. Жесткий подкат соперника привел к серьезному повреждению колена. От его последствий Беллами страдал всю карьеру.

Тогда же Крейга накрыло одиночество: он остро переживал разлуку с родными и чувствовал себя неуютно вдали от дома. Уныние вело к новым нарушениям дисциплины. «Я месяцами пытался найти любой предлог, чтобы покинуть «Норвич», и нарушал все правила», – рассказывал Беллами. Пытаясь обрести себя, молодой талант решился на переход в «Ковентри». Формально он получил повышение и теперь выступал в Премьер-лиге, но шесть голов в 34 матчах в элитном дивизионе не помогли выбраться из психологической ямы. Летом 2001-го он решился на новый вызов и отправился к Бобби Робсону в «Ньюкасл».

Крейг Беллами в «Ковентри» Фото: Getty Images

Карьера в новой команде началась успешно: Беллами отметился голом в дебютном домашнем матче, образовал убойную связку с Аланом Ширером и получил награду лучшему молодому футболисту. Наставления Робсона положительно влияли на Крейга, хотя он по-прежнему регулярно терял самообладание. В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» осенью 2002-го валлиец пал жертвой провокаций Марко Матерации, полез в драку с итальянским защитником и удалился на пятой минуте. Беллами покинул поле со слезами, а матч закончился поражением «Ньюкасла» со счетом 1:4.

«Мы должны говорить об игре, а не о моих глупых поступках, – убивался Крейг. – Я позволил Матерацци взять верх надо мной и заслужил красную. Чувствую, что подвел болельщиков, одноклубников и тренера, но больше всех я подвел себя».

Марко Матерацци и Алан Ширер, «Интер» – «Ньюкасл» Фото: Getty Images

Примерно в тот же период Беллами вступил в перепалку с незнакомцем на выходе из ночного клуба. За использование расистских оскорблений его оштрафовали на 750 фунтов. Личные драмы не помешали Крейгу забить девять мячей в сезоне-2002/03 и привести «Ньюкасл» к третьему месту.

После ухода Робсона на пенсию в 2004-м ситуация ухудшилась. Сменивший мудрого старца Грэм Сунесс отличался таким же тяжелым характером, как Беллами. Новый тренер занялся воспитанием нападающего, но вместо этого лишь настроил его против всего мира. Дошло до того, что Сунессу пришлось забирать Крейга из полицейского участка – тот помочился в публичном месте. «Если мне еще раз придется прийти сюда за тобой, я надеру тебе задницу», – пообещал коуч.

После замены в матче с «Чарльтоном» валлиец обругал тренера. Эпизод попал на камеры и еще сильнее настроил Сунесса против Беллами. Противостояние достигло кульминации, когда Крейг чуть не подрался с одноклубником Ники Баттом. В ответ на очередные нравоучения тренера перед всей командой нападающий начал оправдываться. Сунесса настолько взбесил спор с Беллами, что он предложил футболисту разобраться по-мужски и схватил его за горло. Разнимать драку пришлось другим игрокам. С тех пор Крейг превратился в изгоя.

Крейг Беллами, «Ньюкасл» Фото: Getty Images

Сунесс сослал валлийца в аренду в «Селтик», но тот по-прежнему следил за командой. После очередного неудачного матча и громкого интервью Ширера Беллами написал сообщение бывшему партнеру: «Типично с твоей стороны. Обвиняешь всех вокруг, кроме себя. Сосредоточься на себе и дай остальным разобраться с их проблемами». В ответ Ширер пообещал, что уничтожит Крейга, если тот вернется.

Катастрофа в «Ньюкасле» ознаменовала конец относительного спокойствия в карьере Беллами – его продали в «Блэкберн». Там нападающий, несмотря на травмы, выиграл награду лучшему игроку сезона и забил 17 мячей во всех турнирах. Летом 2006-го валлиец двинулся дальше: бомбардирские подвиги обеспечили ему трансфер в «Ливерпуль».

Крейг Беллами и Алан Ширер, «Ньюкасл» Фото: Getty Images

На короткое время в карьере Беллами наступила светлая полоса. Он вышел на пик, регулярно забивал и заслужил переход в топ-клуб. Но за мимолетным взлетом, как это часто случалось с Крейгом, последовало множество проблем. Первый гол за новую команду в Премьер-лиге он забил лишь в октябре. Параллельно с адаптацией в «Ливерпуле» валлиец оказался втянут в судебное разбирательство – его обвинили в нападении на двух девушек в ночном клубе. В конце осени 2006-го футболиста оправдали, но сам факт уголовного расследования усилил репутацию хулигана.

Беллами освободился от давления и ненадолго преобразился: воткнул четыре гола в четырех матчах. Болельщики «Ливерпуля» наслаждались тем, как неукротимый коротышка Крейг оттеняет гиганта Питера Крауча, но спокойствие снова продлилось недолго. В феврале 2007-го скаузеры готовились к 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в португальском тренировочном лагере. Несколько футболистов решили провести вечер в караоке. Когда Йон-Арне Риисе отказался участвовать в музыкальном конкурсе, Беллами разозлился и обматерил норвежца.

Крейг Беллами, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

На этом конфликт не закончился. Посреди ночи Крейг ворвался в номер к одноклубнику с клюшкой для гольфа и нанес несколько ударов. Позже валлиец вспоминал, что лишь пару раз ткнул Риисе, но пострадавший запомнил этот эпизод по-другому: «Он целился мне в голени и если бы попал, то закончил мою карьеру. К счастью, я успел увернуться, выпрыгнул из кровати и поднял простыню между нами, будто матадор. Беллами заорал: «Никому не позволю унижать меня так перед всеми! Мне плевать, если меня посадят! Я тебя прикончу!»

К тому моменту, когда Риисе удалось охладить пыл нападающего, тот два раза ударил его в бедро. Доктор осмотрел футболиста и рассказал о стычке Рафе Бенитесу. Испанский профессор заставил Крейга извиниться и оштрафовал на 80 тысяч, однако на игру против «Барсы» Беллами и Риисе вышли в старте.

На «Камп Ноу» Деку вывел каталонцев вперед, но попавшие в скандал игроки перевернули ситуацию в пользу «Ливерпуля»: валлиец сравнял, а норвежец вырвал гостевую победу. Во время празднования Беллами сделал вид, что наносит удар клюшкой для гольфа. В тот момент стало очевидно, что Крейг по-прежнему не считает себя виноватым. Отношения между одноклубниками так и не наладились.

Йон-Арне Риисе и Крейг Беллами, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Несмотря на внутренние разбирательства, скаузеры пробились в финал ЛЧ, но Бенитес оставил Беллами в запасе на матч против «Милана». Тренер не решился выпустить Крейга, даже когда итальянцы повели со счетом 2:0. Турбулентный сезон в «Ливерпуле» оказался для валлийца единственным – после разочарования в еврокубке он решил перезапустить карьеру в «Вест Хэме». Бенитес понимал, что Беллами, несмотря на талант, плохо влияет на атмосферу, и с радостью отпустил мятежника.

Новый клуб не стал исключением – Крейг снова проявил себя неоднозначно. Большую часть дебютного сезона он пропустил из-за травм и рецидивов, зато на следующий год закрепился в старте и забил несколько важных голов. Уже в январе 2009-го Беллами заслужил очередное повышение и отправился в разбогатевший «Манчестер Сити». Отрезок в составе «горожан» получился для него одним из наиболее успешных – после долгих лет скитаний Крейг наконец обрел комфорт, регулярно выходил в старте и чувствовал поддержку.

Крейг Беллами в «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Самый яркий перфоманс за «Сити» валлиец выдал в дерби на старте сезона-2009/10: «Юнайтед» обидно победил благодаря голу Майкла Оуэна на 96-й минуте, но Беллами всю игру терзал Рио Фердинанда и оформил дубль. Еще раньше он отметился голом и двумя ассистами в матче с «Арсеналом», который его команда выиграла со счетом 4:2.

Неизбежный спад последовал в декабре 2009-го после увольнения главного тренера Марка Хьюза. Роберто Манчини в первой же игре усадил Беллами в запас – на фоне континентальных звезд итальянского специалиста не впечатляли достижения вредного валлийца. Крейгу тяжело давались сдвоенные тренировки под руководством нового коуча, а тот не учитывал хрупкое здоровье нападающего после многочисленных травм.

В конце сезона-2009/10 мало кто сомневался, что Беллами покинет «Сити», хотя предсказать его следующий клуб не получилось даже у самых выдающихся инсайдеров. Несмотря на интерес «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Эвертона», 31-летний валлиец неожиданно выбрал «Кардифф» – команду из родного города, о которой мечтал еще в детстве. «Манчестер» согласился на сезонную аренду и даже оплачивал большую часть зарплаты. Решение получилось идеальным для всех: Беллами не раздражал Манчини и наслаждался возвращением на родину, «Кардифф» получил мощное усиление в борьбе за АПЛ.

Крейг Беллами и Роберто Манчини в «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Крейг сходу получил капитанскую повязку и проявил себя лидером: воткнул «Донкастер Роверс» с 30 метров и забил победный мяч в дерби Южного Уэльса против «Суонси». «Кардифф» пробился в плей-офф Чемпионшипа, но Беллами не сыграл в решающем матче против «Рединга» из-за травмы, а его команда так и не ворвалась в высший дивизион.

Закат карьеры Беллами получился не менее бурным, чем годы в «Ньюкасле» и «Ман Сити». Валлиец неожиданно вернулся в «Ливерпуль» и год бился под руководством Кенни Далглиша. В том же сезоне-2011/12 он взял первый серьезный трофей – Кубок Лиги. По иронии, в финале, который скаузеры выиграли по пенальти, Беллами противостоял любимому «Кардиффу».

После назначения Брендана Роджерса в «Ливерпуль» болельщики ожидали, что Крейг засверкает еще сильнее: быстрый и энергичный футбол нового тренера идеально подходил валлийскому энерджайзеру. Ветеран снова удивил и во второй раз перешел в «Кардифф», чтобы выполнить заветную миссию. На этот раз у него получилось затащить маленькую команду в АПЛ впервые в истории даже без плей-офф. Из-за последствий многочисленных травм Беллами осторожно готовился к каждой игре и забил всего четыре мяча, но его опыт и влияние помогли «Кардиффу» занять первое место.

Крейг Беллами в «Кардиффе» Фото: Getty Images

Такой конец был бы слишком идиллическим и безоблачным для Беллами. Он задержался в столице Уэльса на год, но закрепить успех не получилось. «Кардифф» провалил дебют в элите и отправился обратно в Чемпионшип, а у Крейга не осталось сил на еще один сезон. В 2014-м он завершил игровую карьеру и отказался от должности главного тренера – чувствовал себя слишком эмоционально истощенным для такой ответственности.

Два года спустя Беллами все-таки решился вернуться в футбол и вошел в штаб «Кардиффа». В отличие от многих хулиганов, он даже в качестве тренера не обрел спокойствия и угодил в новый скандал. В начале 2019-го ему пришлось покинуть клуб после обвинений в травле со стороны игрока молодежки.

Летом того же года Беллами присоединился к бывшему одноклубнику по «Манчестер Сити» Венсану Компани в «Андерлехте» в качестве помощника, но и там не задержался. Осенью этого года Крейг ушел из бельгийской команды из-за психологических проблем, которые беспокоили его еще в юности. Усугубленная пандемией разлука с родными вогнала валлийца в такую сильную депрессию, что работать дальше оказалось просто невозможно.

Крейг Беллами в «Андерлехте» Фото: Getty Images

Трудно поверить, что Беллами превратится в выдающегося тренера – для этого нужны дисциплина и спокойствие. Но если через несколько лет он все-таки добьется успеха, в этом не будет ничего удивительного. За последние 20 лет валлиец укрепился в статусе одного из самых непредсказуемых персонажей британского футбола. Он сочетает вроде бы несовместимые качества: жертвовал на благотворительность и основал в Сьерра-Леоне фонд для развития местного спорта, но психовал и ругался со всеми: от случайных прохожих до близких друзей.

Из-за грубости и взрывного темперамента Майкл Оливер и Марк Клаттенбург назвали Крейга самым сложным футболистом, матчи которого им доводилось судить. «Он спорит обо всем, – рассказал Оливер. – Если ты покажешь ему что-то черное, он в ответ заявит, что на самом деле оно белое». В этом весь Беллами – несмотря на проблемы с физическим и психическим здоровьем, постоянные конфликты и скандалы, громкие успехи и еще более оглушительные провалы, он сохраняет бойцовский настрой в абсолютно любой ситуации. В этом одновременно его величайшая сила и главная слабость.

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