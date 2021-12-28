«Арсенал» не выходил в трансферный плюс с сезона-2017/18, последнего при Арсене Венгере. Под финальную кампанию француз закупил Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Генриха Мхитаряна, но продал Алексиса Санчеса, Алекса Окслейд-Чемберлена, Тео Уолкотта и Оливье Жиру. Кроме того, лондонцы вытрясли 32,5 млн евро за Франсиса Коклена, Габриэла Паулисту и Кирана Гиббса.

Может, именно из-за трансферов Микель Артета захотел вернуть Венгера в клуб? После отъезда мудрого француза «Арсенал» лишь теряет деньги на рынке.

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«АРСЕНАЛ» РАЗУЧИЛСЯ ПРОДАВАТЬ ИГРОКОВ? Да. Раньше проводили сделки со звездами Нет. Просто теперь скидывать топов не нужно Нет. И никогда не умел

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При Унаи Эмери самой крупной продажей «Арсенала» оказался Алекс Ивоби. «Эвертон» заплатил за нигерийца почти 31 млн евро. При этом лондонцы бесплатно скидывали Аарона Рэмзи и Дэнни Уэлбека, выпрашивали до 5 млн евро за Лорана Косьельни и Давида Оспину.

При Артете картина почти не изменилась. Эмилиано Мартинес за 17,4 млн евро и Джо Уиллок за 29,4 – самые прибыльные трансферы «Арсенала» с Микелем у руля. При этом клуб не монетизировал трансферы Мхитаряна, Шкодрана Мустафи, Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса.

Месут Озил Фото: Getty Images

Другие топы АПЛ тоже редко отбивают трансферы. Например, с сезона-2017/18 «Сити» и «Юнайтед» ни разу не выходили в плюс с помощью рынка. «МЮ» понес самые крупные убытки от переходов (153 млн евро) в кампании-2019/20, когда закупил Харри Магуайра, Бруну Фернандеша, Аарона Уан-Биссаку, Дэниела Джеймса и арендовал Одиона Игало за кэш. Пеп Гвардиола разошелся летом 2017-го и зимой 2018-го, когда пригласил Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди, Кайла Уокера, Бернарду Силву, Эдерсона, Данило и нескольких игроков поскромнее.

«Челси» и «Ливерпуль» выдали чуть больший успех. Лондонцы заработали свыше 100 млн евро летом 2019-го – помог «Реал» с Эденом Азаром. Параллельно Юрген Клопп скинул Дэнни Ингса и нескольких резервистов – получился плюс в 34 млн. В сезоне-2017/18 мерсисайдцы обогатились на 10 млн: спасибо «Барселоне», которая вложила 135 млн евро в Филиппе Коутиньо, и «Кристал Пэласу», где нашли 28,2 млн на Мамаду Сахо.

КТО ИЗ ТОПОВ АПЛ РАБОТАЕТ НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ? «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» «Челси» «Ливерпуль» «Арсенал»

На первый взгляд, «Арсенал» действует не хуже других топ-клубов. Просто главные команды АПЛ привыкли тратить, а не получать. Но конкуренты оправдывают крупные трансферы общей логикой.

Все траты «Манчестер Сити» обусловлены взглядами Гвардиолы. Пепу доверили долгосрочный проект – каталонец отблагодарил тремя чемпионствами, четырьмя Кубками Лиги и одним Кубком Англии за пять лет. «Ливерпуль» подбирает игроков под видение Клоппа. Почти весь состав-2021/22 мерсисайдцы набрали с Юргеном у руля.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Исключения – «Челси» и «МЮ». Оба клуба меняли тренеров, доверяли то звездам со стороны, то воспитанникам, но нащупали стратегию в 2021-м. Русским и американским управленцам помогли немцы: в Лондоне – Томас Тухель, в Манчестере – Ральф Рангник. Влияние бывшего советника «Локо» прояснится лишь в ближайшие полгода, а вот его соотечественник получил Лукаку за победу в Лиге чемпионов.

Почти все топ-клубы АПЛ вели трансферную политику в соответствии с тренерскими запросами. «Сити» закупал пасующую защиту, «Ливерпуль» освежал фланги и готовился к высокому прессингу, «Челси» приманил классического страйкера, чтобы не приходилось из раза в раз играть с ложной девяткой. «Арсенал» подобной логикой не отличился.

Микель Артета Фото: Getty Images

Лондонцы не всегда последовательны в трансферах на вход. Например, летом 2021-го «Арсенал» купил Бена Уайта, защитника для активной модели с высоким прессингом. Годом ранее проблему в опорной зоне решил Томас Партей из более закрытого «Атлетико».

Другие трансферы выбиваются из долгосрочной логики. В первую очередь, речь о Виллиане и Давиде Луисе, которые быстро и бесплатно ретировались в Бразилию. В 2020-м команда потеряла Мартинеса, чтобы в 2021-м отдать на 10 млн евро больше за Аарона Рэмсдейла. В пост-венгеровскую эпоху трансферную политику «Арсенала» заполнили подобные нестыковки.

Давид Луис Фото: Getty Images

Еще топ-клубы АПЛ способны на крупные продажи. «МЮ» скидывал Лукаку, Алексиса и Мхитаряна, «Сити» отдавал Лероя Сане, а в 2021-м жертвует Ферраном Торресом, «Ливерпуль» терял Коутиньо, а «Челси» – Азара, Матича, Диего Косту и Тибо Куртуа. «Арсенал» к подобным сделкам не подступался. Самые крупные продажи лондонцев без Венгера – Ивоби в «Эвертон» и Джо Уиллок в «Ньюкасл».

Возможно, «Арсенал» утратил культуру больших продаж. В годы расплат за «Эмирейтс» лондонцы вынужденно отдавали звезд конкурентам. Хотя, у трансферных странностей столичного клуба есть и более практичное объяснение. Оно связано с Артетой.

Микель Артета Фото: Getty Images

Артета – начинающий коуч, который лишь вырабатывает авторскую философию. Более того, Микель как минимум дважды приближался к увольнению: в конце 2020-го и на старте сезона-2021/22. Как строить долгосрочную политику, если команда только выстраивает общую тактику, а менеджмент иногда поглядывает на сторону?

Неопределенность, которую задает фигура Артеты, влияет и на трансферы «Арсенала». Отсюда – непоследовательность руководства: странноватые покупки, не всегда своевременные и справедливые продажи. Микель не исключает, что клуб выйдет на рынок зимой 2022-го. «Не уверен, что мы сможем подписывать игроков, но обсудим разные варианты с руководством и примем нужные решения», – заверил испанец 24 декабря. Первый месяц после Нового года – еще одна проверка.

Данные по ценам трансферов взяты с Transfermarkt.

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