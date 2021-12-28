«Арсенал» не выходил в трансферный плюс с сезона-2017/18, последнего при Арсене Венгере. Под финальную кампанию француз закупил Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Генриха Мхитаряна, но продал Алексиса Санчеса, Алекса Окслейд-Чемберлена, Тео Уолкотта и Оливье Жиру. Кроме того, лондонцы вытрясли 32,5 млн евро за Франсиса Коклена, Габриэла Паулисту и Кирана Гиббса.
Может, именно из-за трансферов Микель Артета захотел вернуть Венгера в клуб? После отъезда мудрого француза «Арсенал» лишь теряет деньги на рынке.
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При Унаи Эмери самой крупной продажей «Арсенала» оказался Алекс Ивоби. «Эвертон» заплатил за нигерийца почти 31 млн евро. При этом лондонцы бесплатно скидывали Аарона Рэмзи и Дэнни Уэлбека, выпрашивали до 5 млн евро за Лорана Косьельни и Давида Оспину.
При Артете картина почти не изменилась. Эмилиано Мартинес за 17,4 млн евро и Джо Уиллок за 29,4 – самые прибыльные трансферы «Арсенала» с Микелем у руля. При этом клуб не монетизировал трансферы Мхитаряна, Шкодрана Мустафи, Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса.
Месут Озил
Фото: Getty Images
Другие топы АПЛ тоже редко отбивают трансферы. Например, с сезона-2017/18 «Сити» и «Юнайтед» ни разу не выходили в плюс с помощью рынка. «МЮ» понес самые крупные убытки от переходов (153 млн евро) в кампании-2019/20, когда закупил Харри Магуайра, Бруну Фернандеша, Аарона Уан-Биссаку, Дэниела Джеймса и арендовал Одиона Игало за кэш. Пеп Гвардиола разошелся летом 2017-го и зимой 2018-го, когда пригласил Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди, Кайла Уокера, Бернарду Силву, Эдерсона, Данило и нескольких игроков поскромнее.
«Челси» и «Ливерпуль» выдали чуть больший успех. Лондонцы заработали свыше 100 млн евро летом 2019-го – помог «Реал» с Эденом Азаром. Параллельно Юрген Клопп скинул Дэнни Ингса и нескольких резервистов – получился плюс в 34 млн. В сезоне-2017/18 мерсисайдцы обогатились на 10 млн: спасибо «Барселоне», которая вложила 135 млн евро в Филиппе Коутиньо, и «Кристал Пэласу», где нашли 28,2 млн на Мамаду Сахо.
КТО ИЗ ТОПОВ АПЛ РАБОТАЕТ НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ?
На первый взгляд, «Арсенал» действует не хуже других топ-клубов. Просто главные команды АПЛ привыкли тратить, а не получать. Но конкуренты оправдывают крупные трансферы общей логикой.
Все траты «Манчестер Сити» обусловлены взглядами Гвардиолы. Пепу доверили долгосрочный проект – каталонец отблагодарил тремя чемпионствами, четырьмя Кубками Лиги и одним Кубком Англии за пять лет. «Ливерпуль» подбирает игроков под видение Клоппа. Почти весь состав-2021/22 мерсисайдцы набрали с Юргеном у руля.
Юрген Клопп
Фото: Getty Images
Исключения – «Челси» и «МЮ». Оба клуба меняли тренеров, доверяли то звездам со стороны, то воспитанникам, но нащупали стратегию в 2021-м. Русским и американским управленцам помогли немцы: в Лондоне – Томас Тухель, в Манчестере – Ральф Рангник. Влияние бывшего советника «Локо» прояснится лишь в ближайшие полгода, а вот его соотечественник получил Лукаку за победу в Лиге чемпионов.
Почти все топ-клубы АПЛ вели трансферную политику в соответствии с тренерскими запросами. «Сити» закупал пасующую защиту, «Ливерпуль» освежал фланги и готовился к высокому прессингу, «Челси» приманил классического страйкера, чтобы не приходилось из раза в раз играть с ложной девяткой. «Арсенал» подобной логикой не отличился.
Микель Артета
Фото: Getty Images
Лондонцы не всегда последовательны в трансферах на вход. Например, летом 2021-го «Арсенал» купил Бена Уайта, защитника для активной модели с высоким прессингом. Годом ранее проблему в опорной зоне решил Томас Партей из более закрытого «Атлетико».
Другие трансферы выбиваются из долгосрочной логики. В первую очередь, речь о Виллиане и Давиде Луисе, которые быстро и бесплатно ретировались в Бразилию. В 2020-м команда потеряла Мартинеса, чтобы в 2021-м отдать на 10 млн евро больше за Аарона Рэмсдейла. В пост-венгеровскую эпоху трансферную политику «Арсенала» заполнили подобные нестыковки.
Давид Луис
Фото: Getty Images
Еще топ-клубы АПЛ способны на крупные продажи. «МЮ» скидывал Лукаку, Алексиса и Мхитаряна, «Сити» отдавал Лероя Сане, а в 2021-м жертвует Ферраном Торресом, «Ливерпуль» терял Коутиньо, а «Челси» – Азара, Матича, Диего Косту и Тибо Куртуа. «Арсенал» к подобным сделкам не подступался. Самые крупные продажи лондонцев без Венгера – Ивоби в «Эвертон» и Джо Уиллок в «Ньюкасл».
Возможно, «Арсенал» утратил культуру больших продаж. В годы расплат за «Эмирейтс» лондонцы вынужденно отдавали звезд конкурентам. Хотя, у трансферных странностей столичного клуба есть и более практичное объяснение. Оно связано с Артетой.
Микель Артета
Фото: Getty Images
Артета – начинающий коуч, который лишь вырабатывает авторскую философию. Более того, Микель как минимум дважды приближался к увольнению: в конце 2020-го и на старте сезона-2021/22. Как строить долгосрочную политику, если команда только выстраивает общую тактику, а менеджмент иногда поглядывает на сторону?
Неопределенность, которую задает фигура Артеты, влияет и на трансферы «Арсенала». Отсюда – непоследовательность руководства: странноватые покупки, не всегда своевременные и справедливые продажи. Микель не исключает, что клуб выйдет на рынок зимой 2022-го. «Не уверен, что мы сможем подписывать игроков, но обсудим разные варианты с руководством и примем нужные решения», – заверил испанец 24 декабря. Первый месяц после Нового года – еще одна проверка.
Главное для «Арсенала» – не растратить крупные суммы ради средних игроков. Что-то похожее выдал «Сити» с Джеком Грилишем. Или нет?
Одним из трансферных партнеров «Арсенала» может оказаться «ПСЖ». Все из-за фэйр-плея.
Может, Артета с радостью поработал бы с Торресом, только «Сити» скидывает Феррана в «Барсу». Откуда у каталонцев появились деньги на нового форварда.
Данные по ценам трансферов взяты с Transfermarkt.
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