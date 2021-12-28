Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о карьерных планах футболиста и своем отношении к девушке португальца, Джорджине Родригес.
«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.
Ad
Джорджина? Да-да, она хорошая девушка. Криштиану – примерный отец, но у него есть люди, к которым можно обратиться за помощью. У детей есть няни, есть персонал, который много чего делает. Четверо детей – это много работы. Джорджина, без сомнения, очень поддерживает Криштиану.», – сказала Долорес Авейру.
Футбол
Еще одна премия, где игроком года стал не Левандовский. Согласны?
В АПЛ в самом разгаре Boxing day. УзнайЧитай о легендах и уникальных фактах главной британской футбольной традиции. «МЮ» и «Сити» – вне конкуренции.
А еще читай историю забытого злодея АПЛ. Напал на Риисе с клюшкой и врезал Матерацци.
Источник: The Scottish Sun
ЧМ. Квалификация. Европа
«Криш знает, что получит по ногам». Бонуччи – о стыках с Португалией
Футбол
Роналду и Левандовский вошли в символическую сборную Европы-2021
Реклама
Ad
Реклама
Ad