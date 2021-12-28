Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о карьерных планах футболиста и своем отношении к девушке португальца, Джорджине Родригес.

«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.

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Джорджина? Да-да, она хорошая девушка. Криштиану – примерный отец, но у него есть люди, к которым можно обратиться за помощью. У детей есть няни, есть персонал, который много чего делает. Четверо детей – это много работы. Джорджина, без сомнения, очень поддерживает Криштиану.», – сказала Долорес Авейру.

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Источник: The Scottish Sun

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