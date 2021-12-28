Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил недовольство поведением нападающего Криштиану Роналду после игры с «Ньюкаслом», закончившейся вничью 1:1. Португалец огорчил экс-одноклубника тем, что после окончания матча в очередной раз быстро ушел в подтрибунное помещение, проигнорировав болельщиков.

«Это раздражало меня около двух месяцев. Неправильно, когда более титулованные игроки показывают такой пример одноклубникам. Нельзя сбегать после матча. Бруну все время недоволен. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра не лучший сезон. Ты должен быть там, когда твои партнеры нуждаются в тебе в такие моменты. В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в жизни, но не нужно так делать. Я считаю, это недопустимо», – заявил Невилл.

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Источник – talkSport.

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