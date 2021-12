Футбол и музыка – неразрывно связанные массовые увлечения. Их близость особенно ярко проявляется в Великобритании, где сборные участвуют в записи треков к крупным турнирам, а у каждой крупной звезды есть любимая команда. Элтон Джон несколько раз занимал руководящие должности в «Уотфорде» и помогал клубу в кризисных ситуациях, а братья Галлахеры с детства поддерживают «Манчестер Сити». Другой аспект, объединивший две разные сферы, – записи старых матчей, за которыми коллекционеры охотятся на аукционах и барахолках по всему миру.

Особую ценность представляют комментарии игр середины прошлого века или раньше, сделанные на виниле. В последние годы грампластинки снова набрали популярность – например, в прошлом году обошли по продажам в США CD впервые с 1980-х. В результате образовался разрыв: часть меломанов давно перешла на цифровые музыкальные сервисы и считает винил призраком из далекого прошлого, а другая часть наслаждается винтажной эстетикой и скупает на олдскульных носителях все – от классических композиторов до Гарри Стайлза и Тейлор Свифт.

Ко второй категории относятся и спортивные коллекционеры. Для кого-то из них комментарии матчей на пластинках – главный интерес, другие собирают любые необычные записи, третьи специализируются на футбольных синглах (в том числе на треках, в записи которых участвовали игроки). В конце декабря 59-летний Шейн Квентин случайно обнаружил уникальную запись на распродаже в городке Оштермутчи на востоке Шотландии. Перебирая коробку пластинок, купленных на аукционе за чисто символические шесть фунтов, мужчина наткнулся на комментарий матча между «Рейнджерс» и «Селтиком» 1907 года.

«Самая ранняя запись из моей коллекции до этого – пение соловья, выпущенное в 1910 году, – похвастался Квентин. – Эта запись матча сделана невероятно рано – еще до начала освещения футбола по радио и вообще до начала радиовещания в 1913-м». На пластинке обычные звуки игры – крики игроков и болельщиков – сопровождаются комментарием известного комика того времени Джока Уайтфорда.

Известно, что в 1907 году «Селтик» и «Рейнджерс» провели между собой три матча. Один из них – финал Благотворительного Кубка Глазго – посетили 35 тысяч зрителей. Установить, какая именно встреча попала на запись, не так просто: обстоятельства игр за исключением счета неизвестны, а качество звука не позволяет мгновенно разобраться в подробностях. Периодически коллекционирование превращается в практически детективную работу – теперь Шейну Квентину предстоит максимально подробно расследовать все, что связано с его новым сокровищем.

Матч «Селтика» против «Рейнджерс» 104-летней давности – практически уникальный экземпляр, хотя коллекционирование футбольных записей – не такое маргинальное занятие, как может показаться скептикам. В интернете продаются пластинка со звуками состоявшейся в Лондоне в 1910 году зарубы между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» и красиво оформленный винил по мотивам финала Кубка Англии-1932 между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Особенно ценный вариант – издание победного матча Англии против Шотландии 1969 года, вручную подписанное участниками встречи.

«Тоттенхэм» выпустил винил с комментарием в честь победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии-1981, а «Ливерпуль» запечатлел триумф 1965-го, когда в решающем матче за тот же трофей пал «Лидс». Футбол записывали на винил даже в Восточной Европе. На некоторых коллекционных пластинках второй половины XX века встречаются целые подборки с матчами и интервью – например, посвященная одному из величайших болгарских футболистов Георгию Аспарухову.

Такие экземпляры не имеют практического применения – вряд ли кто-то станет коротать время, слушая шуршащие записи матчей 50-летней давности. Но олдскульные артефакты, во-первых, имеют большую историческую ценность, а во-вторых, помогают энтузиастам восстановить ход матчей. К тому же они позволяют узнать больше о культуре боления в определенную эпоху. Если сейчас комментарии на виниле кажутся экстравагантной причудой, то в 1970-х они считались не более странным атрибутом фаната, чем шарф с гербом клуба или плакат с любимой звездой. Наконец, они приносят эстетическое наслаждение.

Собиратели футбольных пластинок, как филателисты или нумизматы, делают это не прагматических соображений, а ради чувства обладания чем-то уникальным. Многие из подобных коллекционеров также охотятся за футбольными синглами – кавер-версиями известных хитов, которые игроки перепевали по случаю праздника или выигранного трофея. Такие записи тоже едва ли стоит слушать ради удовольствия: большинство звезд не обладают музыкальным слухом и кричат в микрофон так, что хочется зажать уши.

Элтон Джон Фото: Getty Images

Yellow Submarine в исполнении состава «Манчестер Юнайтед»-1972 – сомнительная запись с точки зрения музыкальной ценности, но важное историческое свидетельство. Перепевка трека The Beatles на виниле позволяет понять, как футбольные клубы взаимодействовали с болельщиками в середине прошлого столетия. Сейчас британские топы активничают в твиттере и инстаграме – в XX веке они точно налаживали связь с саппортом через музыкальные пластинки. Их методы работали – в 1972-м заглавный трек с выпущенного по случаю выхода в финал Кубка Лиги альбома «Челси» Blue Is The Color добрался до пятой позиции в британском чарте.

В 1985-м после победы в Первом дивизионе и Кубке обладателей кубков «Эвертон» пошел дальше и выпустил на виниле уникальную подборку: историю «возвращения на вершину английского футбола с 50-ю самыми памятными голами, эксклюзивными интервью игроков, ставших Королями Европы, и песнями в их исполнении». В роли ведущего на праздничной пластинке выступил известный комментатор Клайв Тилзли.

Футболисты «Эвертона» записывают трек для праздничной пластинки на студии «Эбби-Роуд» Фото: Getty Images

Обширные пересечения футбола и музыки оставляют коллекционерам огромный простор для деятельности. Например, швейцарский учитель Паскаль Клод за 25 лет собрал более 1000 пластинок со всего мира, включая коллаборацию Марко ван Бастена и Франка Райкарда с голландской группой De Havenzangers 1971 года, арию Nessun dorma в исполнении Лучано Паваротти перед итальянским ЧМ-1990, запись официального гимна «Бока Хуниорс» 1966 года и хит итальянца Нино Д’Анджело Napoli, Napoli.

«Я не собирался коллекционировать пластинки, – признался мужчина. – Но всегда интересовался музыкой и футболом. В середине 1990-х друг притащил с блошиного рынка официальную запись клуба «Цюрих». Я даже не знал, что такой жанр существовал. В нем объединились две моих страсти».

Итальянский болельщик держит флаг с изображением Лучано Паваротти перед матчем квалификации Евро-2008 Фото: Getty Images

Иногда футбол и музыка переплетаются еще более причудливыми способами – например, в случае с английским судьей Джонатаном Моссом, открывшим магазин виниловых пластинок. «Люди отказываются от прослушивания полных альбомов, они просто включают случайные песни на стримингах, – пожаловался рефери-меломан. – Если я хочу поскорее послушать песню, я тоже включу ее в сети, но мне обязательно захочется иметь ее на виниле. Ничто не сравнится с чувством, когда заходишь в музыкальную лавочку и находишь пластинку, которую давно искал».

Феномен футбольного винила – очередное доказательство, что спорт невозможно воспринимать в отрыве от культуры: музыки, литературы, кино, видеоигр. Разбираясь в каверах в исполнении любимой команды или слушая запись ее старого матча, можно глубже проникнуться ее историей, приобщиться к сообществу болельщиков и почувствовать то же, что испытывали фанаты на стадионах несколько десятилетий назад. Такое хобби – идеальный контраргумент тем, кто считает, что футбол – всего лишь 22 спортсмена на поле.

