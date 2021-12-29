Стало известно, какой европейский клуб потратил больше всех на трансферы в 21-м веке. По информации Transfermarkt, самым тратящим клубом с сезона-2000/01 оказался «Челси».

Лондонцы отдали за футболистов в сумме 2,4 млрд евро. Второе место по этому показателю занял «Манчестер Сити» (2,3 млрд евро), третье и четвертое «Реал» и «Барселона» (по 2,2 млрд), пятым стал «Ювентус» (2,1 млрд).

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Источник: Transfermarkt.

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