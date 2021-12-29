Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о награде лучшего бомбардира всех времен, которую он получил от Globe Soccer Awards.

«Всегда прекрасный и чудесный Дубай с потрясающей архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Это уже одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола – еще одна сбывшаяся мечта для меня. Спасибо, Дубай! Надеюсь, скоро увидимся!» – написал Роналду в инстаграме.

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