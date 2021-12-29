Фотография Криштиану Роналду с объявлением о беременности Джорджины Родригес стала самой популярной в инстаграме за 2021 год.
Снимок Криша и Джорджины набрал более 32 млн лайков. В топ-10 также вошли три фотографии Лионеля Месси. На пятом месте – фото аргентинца с формой «ПСЖ» (22,14 млн лайков), на седьмом – с Кубком Америки (22,001 млн), а на восьмом – с пресс-конференции, посвященной уходу из «Барсы» (21,228 млн).
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