В Индии открыли статую в честь нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Скульптура была установлена в штате Гоа – в 9 тысячах километров от родины футболиста. По данным The Times of India, стоимость статуи – около 14 тысяч евро, вес – около 410 кг.
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Об установке статуи сообщил министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо. «Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты. Для меня было честью открыть новое городское пространство, ландшафтный дизайн, сад с фундаментом и тротуары», – написал Лобо в твиттере.
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Однако у статуи нашлись противники: долгое время штат Гоа был колонией Португалии, а 60 лет назад вернулся в юрисдикцию Индии. Поэтому местные жители недовольны тем, что в штате увековечивают достижения португальского игрока. Сообщается, что многие размахивали черными флагами в знак протеста против установки статуи.
Также критики высказывают мнение, что вместо Роналду нужно чествовать индийских футболистов.
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Источник: The Times of India, Daily Mail
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