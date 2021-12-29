В Индии открыли статую в честь нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Скульптура была установлена в штате Гоа – в 9 тысячах километров от родины футболиста. По данным The Times of India, стоимость статуи – около 14 тысяч евро, вес – около 410 кг.

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Об установке статуи сообщил министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо. «Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты. Для меня было честью открыть новое городское пространство, ландшафтный дизайн, сад с фундаментом и тротуары», – написал Лобо в твиттере.

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Однако у статуи нашлись противники: долгое время штат Гоа был колонией Португалии, а 60 лет назад вернулся в юрисдикцию Индии. Поэтому местные жители недовольны тем, что в штате увековечивают достижения португальского игрока. Сообщается, что многие размахивали черными флагами в знак протеста против установки статуи.

Также критики высказывают мнение, что вместо Роналду нужно чествовать индийских футболистов.

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