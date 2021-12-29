Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм повеселил своих поклонников в инстаграм, опубликовав семейное рождественское фото. На нем Бекс позировал вместе с женой Викторией, тремя сыновьями и дочерью. «Счастливого Рождества», – подписал снимок 47-летний Дэвид. Поклонники заметили, что на фото футболист встал на цыпочки.

«Вы стоите на цыпочках, но сын все равно выше», «Почему вы стоите на цыпочках, завидуете росту собственного сына?», «Бекхэм встал на носочки, чтобы выглядеть выше», – потроллили Дэвида.

Ad

Чемпионат Франции «ПСЖ» – лучшая PR-акция в истории. Осталось взять Роналду 10/12/2021 В 08:31

Также фанаты Бекхэма отметили изысканное платье Виктории из ее новой коллекции от модного дома Victoria Beckham стоимость 1300 долларов.

А вы слышали, что в Индии протестуют против статуи Роналду? Виновата аннексия

Футбол В 2001-м Имам уделал Бекхэма и Карлоса. Кто это и при чем тут Семак? 01/10/2021 В 07:01