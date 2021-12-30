Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал Криштиану Роналду за выступление в матче «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1.

«Мне кажется, что Роналду заботят только собственные голы. Его действия в матче против «Астон Виллы» заключались в том, что он все время дулся. Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. Потом, после игры, он обиженный убежал с поля. Представляю, как он бурчал в раздевалке.

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Его отношение к делу было странным. Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, то боялся бы бить по воротам. Каждый раз, когда они получают опасный момент, он поднимает руки вверх, чтобы сказать: «Почему ты не отдал пас мне?»

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В их раздевалке царит неправильная атмосфера. Рэшфорд и Гринвуд растеряли форму с тех пор, как там появился Роналду. Они не могут проявить себя и словно постоянно думают: «Я должен отдать пас Роналду, я должен создать момент для Роналду».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Гринвуд до прихода Роналду шел в обводку и бил по воротам. Теперь он больше этого не делает, и его меняют в перерыве. Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, я бы сказал себе: «Зачем нужно было его приглашать?»

Он потрясающий игрок, у него была потрясающая карьера, но он уже не тот, кем был раньше. «Юнайтед» провел свой лучший матч в сезоне против «Челси», когда Роналду был на скамейке запасных.

Рэшфорд, Гринвуд и Санчо могут играть в качестве тройки нападающих, меняясь позициями и отрабатывая в обороне. Если бы тренер мог посадить Роналду на скамейку запасных, он бы сделал это», – сказал Агбонлахор.

Источник: Football Insider

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