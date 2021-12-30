Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал Криштиану Роналду за выступление в матче «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1.
«Мне кажется, что Роналду заботят только собственные голы. Его действия в матче против «Астон Виллы» заключались в том, что он все время дулся. Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. Потом, после игры, он обиженный убежал с поля. Представляю, как он бурчал в раздевалке.
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Его отношение к делу было странным. Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, то боялся бы бить по воротам. Каждый раз, когда они получают опасный момент, он поднимает руки вверх, чтобы сказать: «Почему ты не отдал пас мне?»
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В их раздевалке царит неправильная атмосфера. Рэшфорд и Гринвуд растеряли форму с тех пор, как там появился Роналду. Они не могут проявить себя и словно постоянно думают: «Я должен отдать пас Роналду, я должен создать момент для Роналду».
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Гринвуд до прихода Роналду шел в обводку и бил по воротам. Теперь он больше этого не делает, и его меняют в перерыве. Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, я бы сказал себе: «Зачем нужно было его приглашать?»
Он потрясающий игрок, у него была потрясающая карьера, но он уже не тот, кем был раньше. «Юнайтед» провел свой лучший матч в сезоне против «Челси», когда Роналду был на скамейке запасных.
Рэшфорд, Гринвуд и Санчо могут играть в качестве тройки нападающих, меняясь позициями и отрабатывая в обороне. Если бы тренер мог посадить Роналду на скамейку запасных, он бы сделал это», – сказал Агбонлахор.
Не только Агбонлахор разнес Роналду после игры с «Ньюкаслом» – легенда и экс-капитан «МЮ» раскритиковал португальца за игнор фанатов.
А еще Кришу серьезно досталось в Индии – там протестуют против статуи в его честь.
Долорес Авейру, мать Роналду, рассказала, когда форвард «МЮ» завершит карьеру. После ухода из футбола он планирует наслаждаться жизнью.
Источник: Football Insider
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