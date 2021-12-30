Форвард «Челси» Ромелу Лукаку признался, что хочет вернуться в миланский «Интер», где он блистал последние годы. Летом «синие» заплатили миланцам за бельгийца 115 миллионов евро, но он не вписался в игровую модель тренера Томаса Тухеля.

«Думаю, все, что произошло, должно было произойти не таким образом. То, как я ушел из «Интера», как я общался с болельщиками. Меня это беспокоит. Когда я уходил, было неподходящее время. Я всегда говорил, что «Интер» в моем сердце. Я знаю, что вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь.

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Я люблю Италию, сейчас подходящее время, чтобы говорить и рассказать людям, что произошло на самом деле», – откровенничает Лукаку.

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Томас Тухель считает, что Ромелу еще вернутся на прежний уровень: «Нам остается лишь пробовать и надеяться. Он не играл восемь недель, а когда начал готовиться к возвращению, подхватил ковид».

В текущем сезоне Лукаку провел в составе «Челси» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Источник: Sky Sport Italia

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