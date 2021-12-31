Защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу ограбили четыре злоумышленника. Они избили игрока и забрали его ювелирные украшения.

«К несчастью, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление. Им удалось забрать все мои драгоценности и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как можно быть такими подлецами. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепок и силен, как и всегда», – написал Канселу в сторис инстаграма.

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Канселу – не первый футболист, которого ограбили в последнее время. Имущества лишились футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и легенда «Удинезе» Антонио ди Натале. Но самый жуткий инцидент случился в Португалии, где жестко обошлись с Николасом Отаменди из «Бенфики»

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