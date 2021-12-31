Только два футболиста забивали в английской Премьер-лиге сезонов-2005/06 и 2021/22. Это удалось Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» и Аарону Леннону, который в 2005-м выступал за «Тоттенхэм», а в 2021-м – за «Бёрнли».
Всего в АПЛ играют 11 футболистов, которые выступали в сезоне-2005/06. Помимо Криша и Леннона, это Тео Уолкотт («Саутгемптон»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Марк Нобл («Вест Хэм»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Даррен Рэндольф («Вест Хэм»), Джон Радди («Вулверхэмптон»), Фил Бардсли («Бёрнли»), Скотт Карсон («Манчестер Сити») и Дэвид Мартин («Вест Хэм»).
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Бывший игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор заявил, что Криштиану Роналду заботят лишь собственные голы.
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Агбонлахор: «Роналду заботят лишь собственные голы»
Не только Агбонлахор разнес Роналду после игры с «Ньюкаслом» – легенда и экс-капитан «МЮ» раскритиковал португальца за игнор фанатов.
А еще Кришу серьезно досталось в Индии – там протестуют против статуи в его честь.
Источник: твиттер журналиста Guardian Ричарда Джолли.
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