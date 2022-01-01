Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в инстаграме подвел итоги года, высказал недовольство результатами клуба в сезоне и призвал работать усерднее.

«Заканчивается 2021 год, он выдался нелегким, несмотря на то, что я забил 47 мячей во всех соревнованиях: два разных клуба и пять разных тренеров. Финальный этап Евро со сборной плюс отбор к ЧМ, который продлится и в 2022 году.

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В «Ювентусе» я гордился тем, что стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии и лучшим бомбардиром Cерии А. В сборной Португалии – лучшей результативностью на Евро. И, конечно же, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых значимых моментов в карьере, но я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед». Я думаю, мы все недовольны. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше, чтобы показывать больше, чем показываем сейчас.

Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Всем силы духа в 2022-м году. Давайте сделаем все возможное, чтобы вернуть клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, до встречи», – написал Роналду.

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