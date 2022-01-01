«Арсенал» стал обладателем сомнительного рекорда. Клуб оказался первым в истории, чьи футболисты получили 100 красных карточек за время выступлений команды в АПЛ.

Это произошло во время матча с «Манчестер Сити» в рамках 21-го тура Премьер-лиги 1 января, закончившегося поражением «Арсенала» со счетом 1:2. На 59-й минуте игры защитник Габриэл дос Сантос получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ad

Чемпионат Англии Защитник «Арсенала» потерял зуб во 2-м матче с «Брайтоном» кряду 02/10/2021 В 20:23

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду забивал в АПЛ сезонов-2005/06 и 2021/22. Кто еще?

Забытый злодей АПЛ. Подрался с одноклубником из-за караоке и поддался на провокацию Матерацци до Зидана. Знаете, кто это?

Чемпионат Англии «Напали 4 труса». Защитника «Сити» Канселу избили грабители ВЧЕРА В 07:44