Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не будет включен в заявку клуба на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

В последних матчах АПЛ против «Астон Виллы» и «Брайтона» 28-летний бельгиец забил 2 мяча. Однако согласно информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, в игре с «Ливерпулем» на «Стэмфорд Бридж» Лукаку не будет даже в запасе.

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Возможная причина отсутствия форварда в заявке «Челси» – резонансное интервью Sky Sport Italia, вышедшее на этой неделе. Ромелу выразил недовольство своей текущей ролью в «Челси» и сказал, что жалеет об уходе из «Интера». Также он признался в любви к миланскому клубу. Интервью Лукаку не было согласовано с «Челси».

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Главный тренер «синих» Томас Тухель не скрывал недовольства несанкционированным интервью бельгийца и на последней пресс-конференции заявил, что проведет с футболистом разговор «за закрытыми дверями». При этом немец отметил, что не хочет публично раздувать эту историю. А также обратил внимание на то, что некоторые фразы интервью Лукаку могли быть вырваны из контекста.

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Источник: The Athletic

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