Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему интриги в чемпионской гонке АПЛ после матча 21-го тура с «Арсеналом» (2:1).

«Отдайте титул мне. Отдайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но я думаю, что этого не произойдет. Точно не помню, но, кажется, нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко.

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Теперь у нас пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», учитывая имеющиеся у нас проблемы с коронавирусом и травмами», – сказал Гвардиола.

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Источник: Liverpool Echo

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