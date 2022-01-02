Игра между «Челси» и «Ливерпулем» вдруг застыла на 47-й минуте. Футболисты взяли паузу перед аутом. Секунды передышки пошли на пользу и хозяевам, и гостям: слишком дико завершился первый тайм, не спас даже перерыв. Второй топ-матч в Лондоне после «Арсенала» и «Сити» – отличный повод проснуться после Нового года.

Перед игрой с «Ливерпулем» Томас Тухель пожаловался на усталость. По мнению немца, игроки пострадали от травм, ковида и плотного календаря. Несмотря на нагрузки, в первом тайме «Челси» использовал высокий прессинг. Лондонцы защищались интенсивнее, чем в среднем по сезону: выдали 8,83 PPDA при 9,15 в рамках кампании (чем ниже показатель, тем активнее отбивается команда).

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Главной задачей «Челси» было поддавить фланг, по которому двигался «Ливерпуль». В передней линии хозяев действовали два игрока. Когда один из них бросался на Каоимина Келлеера, другой прижимал ближайшего защитника. Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта поднимались по флангам и блокировали Трента Александер-Арнольда с Константиносом Цимикасом.

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Прессинг «Челси». Палисик давит по Конате, Алонсо – по Тренту. По итогам эпизода Александер-Арнольд неточно отпасует в центр Фото: Other Agency

Высокий прессинг подарил «Челси» девять возвратов мяча на чужой половине, один из которых привел к голу Кристиана Палисика. Во втором тайме Тухель перешел на более пассивную модель. Вингбэки лондонцев больше не подключались к давлению: фланги прикрывал ближайший игрок атаки. Так хозяева сохраняли больше футболистов в глубоких зонах.

Во втором тайме прессинг «Челси» изменился. Теперь один из игроков атаки держался ближе к флангу, как Палисик, который защищался против Милнера в эпизоде со скриншота. Момент закончился неточным пасом Джеймса Фото: Other Agency

Тухель мог перейти на скромную защиту по двум причинам. Первая – усталость состава, о которой Томас рассуждал до матча. Вторая – характер атак «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа положилась на рывки за первую линию «Челси». Уязвимость к чужим забеганиям показали и Трево Чалоба, и Антонио Рюдигер. Англичанин ошибся перед первым голом «Ливерпуля», немец – перед вторым. При этом осечки центрдефов оказались разными: воспитанник лондонцев подставил команду с технической точки зрения, а экс-игрок «Ромы» – с позиционной.

Мане открылся за спиной Чалоба перед первым голом. Трево неудачно вынесет мяч при обработке Фото: Other Agency

Рюдигер бросился за Салахом на фланг, но не успел вернуться перед вторым голом «Ливерпуля» Фото: Other Agency

Забегания за спины остались ключевым инструментом «Ливерпуля» и после перерыва. Пример – удар Мане на 58-й минуте. В рамках эпизода Садио дважды принял мяч позади оппонентов и попал в створ – Эдуар Менди отразил.

«Челси» строил атаки по-другому. Тухель положился на мобильную переднюю линию. Пока один игрок из тройки Кай Хаверц/Мэйсон Маунт/Кристиан Палисик отбегал в сторону, двое других заполняли центр. Кто-то из центральных защитников «Ливерпуля» бросался на ускользнувшего оппонента – гости слабели в центральном канале.

Как работала атака «Челси» в матче с «Ливерпулем». Хаверц вытянул Конате – Палисик и Маунт тут же заняли позиции в центре, куда на подстраховку стянулись Трент и Цимикас. По итогам эпизода Кристиан пробил в створ Фото: Other Agency

Иногда центральным защитникам помогали Трент и Цимикас. Фулбеки смещались поуже, чтобы страховать партнеров. Движением крайков пользовались вингбеки «Челси»: занимали открытые зоны, принимали передачи на ход и под удар. Доказательство – выстрел Алонсо на 19-й минуте.

Эпизод перед ударом Алонсо на 19-й минуте. Трент держался в узкой позиции – Маркос получил пространство, принял навес от Маунта и пробил Фото: Other Agency

На матч с «Ливерпулем» «Челси» вышел без Ромелу Лукаку. Причина – недовольные комментарии бельгийца в прессе. «Интервью Лукаку получилось слишком громким, так что я решил оградить команду от проблем при подготовке к игре», – объяснил Тухель. На первый взгляд, Томас лишился запасного варианта под атаку. На деле лондонцы выдали качественный футбол даже без экс-звезды «Интера».

Лукаку закрыл 2021-й голами в двух матчах подряд. От Ромелу пострадали «Астон Вилла» и «Брайтон». Несмотря на топ-форму, бельгиец мог не поддержать мобильность, которую задали Хаверц, Маунт и Палисик. Подвижность передней линии оказалась ключевым фактором для «Челси».

«Ливерпуль», наоборот, может просесть без главных звезд. Выезд на «Стэмфорд Бридж» вновь подчеркнул, как сильно пострадает команда Клоппа от Кубка африканских наций. В матче с «Челси» Мане и Салах выбили 0,86 и 0,79 ожидаемых голов. Для контекста, у Трента, третьего игрока по показателю, 0,06 xG.

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