До недавнего времени «Манчестер Юнайтед» пребывал в забвении. Фанаты по-прежнему хвастались глобальным статусом: у их клуба богатая история, дорогие рекламные контракты и статус одного из самых масштабных спортивных брендов. Но эта мишура мало что значила, когда дело доходило до реальных достижений. После ухода Алекса Фергюсона «МЮ» превратился для реальных гигантов во второстепенную угрозу. В контексте разговоров о расстановке сил в еврофутболе 20-кратный чемпион Англии почти никогда не оказывался в одном ряду с «Баварией», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Реалом».

Чтобы «Юнайтед» снова стал важной темой для обсуждения, потребовался уникальный трансфер. О возвращении Криштиану в практически родной клуб говорили почти с момента рекордного ухода в «Реал» в 2009-м. Болельщики каждое лето пересматривали нарезки голов португальского супергероя и следили за любым слухом – сначала о разногласиях с тренерами или Фло Пересом в Мадриде, затем о неоднозначной ситуации в Турине. Новость о трансфере Роналду в августе 2021-го – кульминация долгих лет ожидания, когда успехи португальца в других клубах напоминали английским зрителям о его достижениях на «Олд Траффорд».

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Эмоции от камбэка КР7 невозможно свести к детскому восторгу – это намного более сложное событие, чем просто красивый символический жест престарелой легенды. Именно Криш, больше чем кто-либо после Фергюсона, олицетворяет успехи «Юнайтед» в конце 2000-х. Превращение из наглого подростка со спагетти на голове в эффектную суперзвезду, тот самый сезон с 42 голами и «Золотым мячом», убойная связка с Руни и не менее убойные выстрелы со штрафных – в те годы Роналду втащил «МЮ» на вершину. Благодаря ему с командой сэра Алекса пришлось считаться всем – от «Барселоны» до «Милана».

Чемпионат Англии Роналду недоволен результатами «Манчестер Юнайтед» в сезоне ВЧЕРА В 11:45

Криштиану Роналду и Уэйн Руни Фото: Getty Images

По значимости для «Юнайтед» Криштиану можно было сравнить с величайшими – Джорджем Бестом и Эриком Кантона. Он добавлял игре фактор X, который позволял выпутываться из безнадежных ситуаций и крошить аутсайдеров. Тем обиднее для фанатов получился уход Роналду. Они знали, что кумир мечтал о «Реале» с детства, но все равно расстраивались, что КР7 не остался на «Олд Траффорд», где его регулярно вспоминали даже после ухода и обожали больше, чем на «Сантьяго Бернабеу». Едва ли найдется болельщик «МЮ», который за последние 12 лет ни разу не представлял, как сложилась бы история клуба, если бы Роналду провел в Англии всю карьеру.

Дополнительную эмоциональность придали слухи о переходе в «Ман Сити», которые набрали силу прямо перед официальным подтверждением сделки со стороны «Юнайтед». Особо нервные болельщики приступили к ритуальному сожжению формы с фамилией Роналду за предательство в пользу соседей, а уже через несколько часов наверняка обваливали сайт клуба в надежде заказать новую джерси. Решение Криша отправиться в «Юнайтед», а не в «Сити», подчеркнуло особую связь игрока с красной частью Манчестера и выгодно выделило португальца на фоне Месси. В отличие от Лео, который выбрал самый очевидный вариант продолжения карьеры после «Барсы», Роналду одновременно растопил сердца ностальгирующих фанатов и поставил новый вызов.

Переход в 2021-м – возможность, хоть и не совсем полноценная, приобщиться к альтернативной истории. Вид Криша в «Юнайтед» вызвал эффект как от путешествия во времени и подарил возможность поверить в возвращение былого величия. Конечно, 36-летний Роналду сильно отличается от 23-летнего – он редко ускоряется, часто безосновательно стягивает игру на себя и лучше действует в штрафной, чем на фланге. Но даже в преклонном возрасте португальцу удается поддерживать форму, о которой большинству игроков «Манчестера» остается мечтать. Неудивительно, что некоторые болельщики ждали от Криштиану не только громких интервью, но и десятки голов.

Другие фанаты и эксперты испытывали меньше оптимизма. Во-первых, трансфер Рона слишком напоминал громкие провалы «МЮ» с Анхелем ди Марией и Алексисом Санчесом. Тогда клуб гнался за громким именем и забивал на то, что новички не вписываются в состав. То же с Криштиану – при Уле-Гуннаре Сульшере «Юнайтед» сделал ставку на молодых британцев, а теперь бросал устойчивую стратегию ради возрастного миллиардера. Во-вторых, Роналду в последние годы превратился в тактическую головоломку, решить которую не получилось у Маурицио Сарри, Андреа Пирло и Массимилиано Аллегри. Перед Сульшером вставала трудная задача – уместить Криштиану в одной команде с Рэшфордом, Гринвудом и Санчо.

Уле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Особые отношения португальца с «МЮ» и возможные последствия его камбэка обеспечили глобальное внимание к клубу. Скептики ждали громкого провала с парой мячей за сезон и мучениями, оптимисты – борьбы за трофеи и бесперебойного потока голов. Спустя четыре месяца сделать однозначные выводы так и не получилось: Сульшер действительно покинул команду после серии провальных матчей, а «Юнайтед» плетется в чемпионате на приличном расстоянии от лидеров, но проблемы едва ли связаны исключительно с Роналду.

Португалец забивает важные мячи, вдохновляет одноклубников идеальной подготовкой и порой действительно отматывает время назад. Иногда он раздражает эгоистичным и нелепыми попытками пробить через себя в невообразимых ситуациях, а уже через минуту восхищает грамотным открыванием и четким завершением. Голы на последних минутах «Вильярреалу» и «Аталанте» – лишнее доказательство величия КР7 в Лиге чемпионов и повод пофантазировать о еврокубковом триумфе.

Уже очевидно, что Криштиану не вознес «Манчестер» обратно на вершину мгновенно, но благодаря ему клуб снова превратился в тему для обсуждения. За ним последовали толпы фанатов и хейтеров, которые теперь рубятся в твиттере и пересматривают голы Роналду со всех возможных ракурсов. Еще в прошлом году было невозможно представить такой интерес к устаревшему гиганту. Даже если сезон получится для «Ман Юнайтед» провальным, Криштиану уже помог клубу преодолеть забвение. Португальцу удалось остаться в центре внимания без бомбардирских рекордов и лидерства в таблице.

Роналду недоволен результатами «МЮ» в сезоне. Он хочет гордиться достижениями команды, как было в «Ювентусе».

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