Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не покинет лондонский клуб как минимум в течение двух ближайших трансферных окон.

У футболиста состоялся разговор с главным тренером Томасом Тухелем, по итогам которого он признал, что недавнее интервью о недовольстве своей роли в «Челси» и желании вернуться в «Интер» было ошибкой, сообщает Sky Sports. После того интервью Ром вообще не был заявлен на важнейший матч АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

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В диалоге с Тухелем обе стороны заверили друг друга в приверженности «Челси» и желании вернуть клубу золото Премьер-лиги. Вопрос трансфера футболиста, который летом был куплен у «Интера» за 115 млн евро, вообще не стоял на повестке.

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Лукаку забил 7 мячей в 18 официальных матчах за «Челси» сезона-2021/22. Он результативно начал кампанию, но затем получил травму, а после выздоровление в основном выходил на замену.

Источник: Sky Sports

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