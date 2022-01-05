11 мая 2013 года перевернуло ход всего сезона-2012/13 для двух клубов. «Манчестер Сити» и «Уиган» схлестнулись в финале Кубка Англии. Команды с разных концов турнирной таблицы АПЛ выявляли победителя 132-го розыгрыша старейшего футбольного турнира: для фаворита с самого утра в день матча все пошло наперекосяк, андердог же поймал вдохновленный настрой благодаря психологическому ходу тренера Роберто Мартинеса. Но этому предшествовал долгий путь.

К розыгрышу-2012/13 «Ман Сити» подходил действующим чемпионом: только что «горожане» выгрызли золото у «МЮ» в легендарной развязке с голом Агуэро «КПР» в добавленное время. «Голубые» были фаворитами и в новом сезоне. «Уиган» же привычно приготовился к вязкой борьбе за выживание, которая не сулила ничего радостного: летом команду покинули несколько важных игроков (Виктор Мозес, Мохамед Диаме), и Роберто Мартинесу предстояло пересобрать состав. Отлично вписались несколько новичков – Аруна Коне, Иван Рамис (до разрыва крестов) – но ростер «латикс» все равно выглядел хилым даже на уровне конкурентов по борьбе за выживание.

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Андердог не собирался сдаваться и первую треть сезона провел успешно: после 13-го тура «латикс» оказались на 16-м месте в двух строчках от зоны вылета, но к концу первого круга скатились за спасительную черту. На провал повлияли травмы: надолго выбыли основные центральные защитники Иван Рамис и Антолин Алькарас, полсезона со сломанной ногой пролежал центрхав Бен Уотсон, почти весь год хромали вингеры Альберт Крусат и Рио Миячи. Усеченный ростер с трудом выживал в условиях насыщенного английского календаря.

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Роберто Мартинес, главный тренер «Уигана» Фото: Getty Images

Параллельно «Манчестер Сити» бился за чемпионство с «МЮ». Соседи «горожан» феерили в последний сезон сэра Алекса Фергюсона. К новому году отставание от «красных дьяволов» выросло до семи очков, но опыт прошлого розыгрыша подсказывал, что чемпионская гонка не завершена.

В январе 2013-го команды вступили в борьбу за Кубок Англии. С соперниками из низших дивизионов они справились по-разному: «горожане» размазали «Уотфорд» (3:0), «Уиган» только в переигровке проскочил «Борнмут» – после домашней ничьей 1:1 последовала гостевая минимальная победа. Аутсайдеру Премьер-лиги некогда было отвлекаться на Кубок, ведь в чемпионате еще оставались шансы на спасение. На 20-й тур, после которого стартовали кубковые зарубы, команды с 12-го по 18-е место держались друг от друга в одном очке. «Уиган» завис 16-м благодаря победе над прямым конкурентом – «Астон Виллой».

Но андердогу удивительно везло с жребием: «Эвертон» – первый и единственный до финала соперник из АПЛ – выпал только в четвертьфинале. Даже в полуфинале «латикс» замесились с «Миллуоллом» из Чемпионшипа, который в своей лиге был таким же борцом за выживание. До них «Уиган» бился с «Маклсфилд Таун» (1:0) из пятого дивизиона и «Хаддерсфилдом» (4:1) из подвала Чемпионшипа. Бережливый жребий довел команду до финала. Путь «Ман Сити» выдался чуть менее гладким: «горожане» прошли «Сток Сити» (1:0), «Лидс» (4:0), «Барнсли» (5:0), а в полуфинале согнули мощный «Челси» (2:1) – сразу два соперника из АПЛ, плюс один топ-клуб.

В 2011-м «Сити» выиграл первый за 42 года Кубок Англии. Спустя два сезона выпал шанс выловить еще один трофей, тем более сразу семь игроков имели опыт игры в финале турнира. «Уэмбли» уже не мог удивить разбогатевших «горожан», для «Уигана» же матчи на главном стадионе страны были в новинку – никто из состава финалистов до того сезона не выступал на «священном газоне». Если бы не полуфинал, то давление перед решающим матчем могло оказаться непосильным.

Роберто Манчини после победы в Кубке Англии-2011 Фото: Imago

«Игра в полуфинале на «Уэмбли» нам определенно помогла. Мы приехали рано и прогулялись перед матчем, потому что стадион был для нас новым. Мы избавились от мандража перед финалом и могли сосредоточиться только на игре», – делился ассистент Роберто Мартинеса Грэм Барроу.

Опытные люди в тренерском штабе и в руководстве помогали снимать стресс. Значимость матча все отлично понимали, в подготовке к финалу пособничал даже владелец «Уигана» Дейв Уилан, для которого схватка с «Сити» была особенной. Бизнесмен – сам бывший футболист, высшей точкой его карьеры остался проигранный финал Кубка Англии в 1960-м. «Блэкберн» влетел «Вулверхэмптону» 0:3, и Уилан остался без трофея, при этом даже не доиграл матч – в первом тайме левому защитнику сломали ногу. Спустя полвека он вернулся на «Уэмбли» с другой командой и делился опытом с новым поколением, понимая, что еще одного шанса на Кубок может не случиться.

«Все знали о его сломанной ноге в финале 1960 года – люди шутили над нами во время подготовки к игре, а он продолжал рассказывать эту историю. Но на этот раз он просто сказал, что это его воспоминания об «Уэмбли», мы же должны выйти и создать собственное воспоминание – абсолютно фантастическое. Перед выходом на поле он пожал всем руки. Наверное, это был его самый гордый момент: он снова вышел на поле и возглавил команду, свой клуб на «Уэмбли» в финале Кубка Англии после того, что с ним случилось там 53 года назад», – откровенничал капитан «Уигана» Эммерсон Бойс.

Дейв Уилан с Кубком Англии, 2013 год Фото: Getty Images

Но как бы «Уиган» не встряхивали перед матчем, переломным моментом для обеих команд оказалось утро 11 мая. «Ман Сити» заранее наградили кубком – никто не предполагал, что хилый «Уиган», отчаянно ведущий борьбу за выживание, поборется с грандом. Позабыли даже игру 29-го тура АПЛ, которая случилась за месяц до финала. Тогда «горожане» с трудом дожали аутсайдера: победу 1:0 принес мяч Карлоса Тевеса на 83-й минуте.

В той игре Роберто Мартинес опробовал особую схему, которую собрал специально под «Ман Сити» – подвижные 3-4-1-2. При обороне трио центральных защитников располагалось узко и не давало юрким Тевесу и Серхио Агуэро свободы, латерали спускались на один уровень с ними и обеспечивали ширину обороне. Три оставшихся полузащитника отвечали за центр. Главной неожиданностью для «горожан» оказалась пара нападающих, которая не оборонялась, а прессинговала, мешала разводить мяч и готовилась в любой момент катапультироваться в контратаку. Такого рода сопротивление никто из АПЛ команде Роберто Манчини не доставлял. Встретить отшлифованную подготовку от клуба из зоны вылета – шок.

«В том сезоне «Уиган» доставил нам много проблем. За несколько недель до финала мы обыграли их со счетом 1:0 на «Этихаде», но у них была странная схема: нападающие не отступали и не защищались. Это сбило нас с толку. Мы выигрывали большинство встреч, потому что были лучше. С тактической точки зрения мы были достаточно хороши, чтобы держаться и защищаться – но никто не сделал того, что «Уиган», – удивлялся Джолеон Лескотт.

Джолеон Лескотт Фото: Eurosport

Тревогу перед встречей с подготовленным и дисциплинированным оппонентом усилил утренний выпуск новостей Sky Sports. Вся страна жила в ожидании финала, поэтому и по ТВ говорили только о нем. Но вместо рассуждений о преимуществах «горожан», игроки «Манчестера» за завтраком увидели новость о готовящейся отставке Манчини. За несколько часов до важнейшего матча инсайд о грядущем увольнении босса точно сбил с толку. Мысленно фавориты отвлеклись от предстоящей зарубы за титул.

«Утро перед финалом было странным. Мы вместе завтракали, и по телевизору показывали Sky Sports News. В эфире сказали, что Манчини собираются уволить. В подобных случаях обычно называют пять или шесть потенциальных менеджеров: это может быть любой из них, поэтому звучит как простое предположение. На этот раз упомянули только Мануэля Пеллегрини. Сначала нам показалось это ложью, но информацию аргументировали, и мы решили, что информация правдива», – вспоминал Лескотт.

Но даже выбитые из колеи игроки «Ман Сити» оставались мировыми звездами, справиться с которыми только благодаря новостям о скорой смене тренера точно не выйдет. Но в «Уигане» даже не знали о рокировке «горожан», в клубе работали над психологией собственных футболистов. Роберто Мартинес только начинал тренерский путь: перед «Уиганом» испанец откачивал «Суонси» из третьей лиги – для него финал Кубка Англии был таким же дебютом, как и для игроков.

Молодой тренер оказался солидным психологом и зарядил игроков так, что тем было плевать на проблемы соперника. Для них существовал только собственный футбол и наследие, которое они оставят после финала. Утром 11 мая каждый из них увидел под дверьми спален конверты. В них были письма от персонала и партнеров с эмоциональными мотивирующими строчками. Парни поняли, что бьются не только за себя, но и за каждого работника клуба: от прачек до президента. Аутсайдерам было нечего терять: с таким настроем они выпорхнули на сверкающий газон «Уэмбли».

Дейв Уилан Фото: Getty Images

«Никто не подписал конверты, игроки не знали, кто что написал. Письма заставили всех чувствовать себя ростом в 10 футов. Это был мастерский ход Роберто, для этого он даже привлек психолога. Он заставил игроков задуматься и сделал их единым целым», – рассуждал Барроу.

На этом магия Мартинеса не закончилась. Уже в раздевалке тренер попросил игроков закрыть глаза и вспомнить о пути, который каждый проделал, чтобы очутиться в финале Кубка Англии. Футболисты унеслись в детство, когда только мечтали стать профессионалами. Все они грезили об игре на больших стадионах и битвах за трофеи. Для большинства тот финал оказался высшей точкой карьеры, поэтому равнодушия не было ни у кого, несмотря на топового соперника.

«Вера – главная тема на протяжении всего розыгрыша Кубка. Я вспомнил, как ребенком, играя в парке, воображал, что выиграл Кубок Англии. Мы уже были проигравшими, и никто ничего от нас не ожидал: нам нечего было терять. Роберто снял с нас давление: все были расслаблены и спокойны. Перед выходом в туннель он спросил, заслуживаем ли мы трофей. Думаю, наша игра показала, что заслуживали», – гордился тренером Бойс.

Суровая реальность взбодрила «Уиган»: уже на первых минутах Тевес запорол выход один на один – сэйв Хоэля Роблеса стал еще одной поворотной точкой для андердога. «Сити» доминировал весь матч, но никак не мог проникнуть на простор перед воротами. «Латикс» стелились под каждый выстрел и закончили финал с 17 заблокированными ударами – всего «Манчестер» нанес 29, до створа мяч долетел только пять раз. 82,5% владения тоже не принесли пользы: «горожане» не понимали как вскрыть бесстрашного андердога. 50% времени мяч держался в средней трети поля – еще один индекс полезности тактики Мартинеса.

«Уиган» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но как бы отлично «Уиган» ни защищался, матчи выигрывают забитыми мячами, но до 91-й минуты в створ Джо Харта пришелся всего один удар. Плюс давление «Сити» все усиливалось и усиливалось. Рано или поздно андердог наверняка бы дрогнул – точно так же, как произошло в недавней игре чемпионата. Но случилось еще одно чудо – Пабло Сабалета на 84-й минуте выловил вторую желтую и отправился досматривать финал в раздевалку. Долго пялиться в телевизор не пришлось: «Уиган» решил исход спустя семь минут.

Бен Уотсон в ноябре тяжело сломал ногу и не появлялся на поле до мая. 11-го состоялся финал, полузащитник вернулся на поле четвертого. Англичанин успел дважды выйти в основе в АПЛ и даже выдал ассист в игре со «Суонси» за четыре дня до встречи с «Ман Сити», но в стартовый состав не попал. Мартинес выставил против «горожан» полностью проверенных и идеально подготовленных футболистов: отыгравший после перелома два полных матча за неделю Уотсон точно для такого не подходил. Но Бен оставался одной из первых опций тренера на замену, поэтому на 81-й минуте все же выскочил на поле «Уэмбли».

Поначалу Бен тихо вписался в полузащиту: сдерживал соперника и разыгрывал владение – после удаления Сабалеты это стало возможным. Уотсон – типичный опорник: невысокий (всего 178 см), резкий и жутко неуступчивый. Игра головой – точно не сильнейшая сторона англичанина, но именно она принесла ему единственный трофей в карьере. Судья добавил три минуты, и на самом старте компенсированного времени «Уиган» заработал угловой с правого края. Шон Мэлони блестяще подал на ближнюю штангу, а Уотсон – замкнул в дальний угол.

«Уэмбли» взорвался криками от неожиданного исхода. Времени осталось слишком мало, чтобы «Ман Сити» спасся. На стадионе никто этого и не хотел: истории с победой андердога всегда цепляют. Вскоре Андре Марринер дал финальный свисток, и стадион окончательно сошел с ума. Зрители увидели победный мяч Уотсона, но никто не представлял, какую работу парень проделал, чтобы просто восстановиться к финалу. Полузащитник упорно залечивал сломанную ногу, с которой выпрыгнул для триумфального удара головой.

«Когда я смотрю на гол сейчас, он становится еще более эмоциональным. Бен такой невероятный персонаж. Не думаю, что другие игроки смогли бы вернуться после подобной травмы к финалу, но энтузиазм и позитивный настрой Бена помогли ему. Если смотреть на гол в замедленной съемке, видно, как он взлетел на сломанной ноге. Он так долго работал над прыжками и приземлением, поэтому справедливо, что получил награду за усердную работу над этими незаметными вещами. После игры мы просто обнялись. Бен как бы сказал: «Это было для тебя» – звучит банально, но это было не так. Мы оба знали, через что он прошел, и я был частью этого», – рассказал тренер «Уигана» по физподготовке Газ Пайпер.

Все хорошее быстро заканчивается, уже на следующий день «Уиган» вернулся из сказки в мрачную реальность Премьер-лиги. Все конкуренты по борьбе за выживание набрали очки – это означало, что для спасения требовалось победить в двух оставшихся турах. Задачу выполнить не удалось – уже спустя три дня после лучшего матча в истории клуба «Уиган» влетел «Арсеналу» (1:4) и опустился в Чемпионшип. Чудо не распространилось на АПЛ, но вряд ли кто-то в клубе променял бы победу в Кубке Англии на спасительную 17-ю строчку в чемпионате.

«Мы знали, что должны выиграть последние две игры, чтобы не вылететь. На тренировке в воскресенье все игроки казались сильно уставшими, у кого-то были травмы, но они пытались их преодолеть. В конце концов Кубок стоил нам места в Премьер-лиге. Слышал, как люди говорили: «Вы бы могли поменять значимость турниров местами». Не думаю, что кто-то бы согласился. Все мы в футболе, чтобы побеждать, и мы выиграли Кубок Англии», – рассуждал Гэри Колдуэлл.

«Уиган» – обладатель Кубка Англии-2013 Фото: Getty Images

Новость об увольнении Манчини, которая смутила игроков «Сити» перед финалом, воплотилась уже через день. 13 мая итальянца вышвырнули из клуба, а на его место действительно пришел Пеллегрини. В АПЛ результат вышел таким же – второе место. Но не хочется говорить о проблемах «горожан» – куда приятнее вспоминать геройство аутсайдера.

«Уиган» с тех пор так и не вернулся в элиту, а сейчас вообще шарахается в третьей лиге. Но та победа подарила эмоции, которые в клубе сохранили навсегда. На следующий сезон «латикс» сыграли в Лиге Европы и Суперкубке Англии – нигде не добились успеха, но показали, что даже маленький клуб может пробиться на вершину. Главное понимать, что чудеса происходят только после кропотливой работы: тренер сконструировал тактику, игроки бились на поле, и даже остальной персонал поучаствовал в победе, когда черкал мотивационные строчки для футболистов. Благодаря этому «Уиган» вписал себя в историю.

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