Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку обратился к болельщикам лондонского клуба после резонансного интервью, вышедшего на прошлой неделе.

«Я приношу извинения за то разочарование, которые я вам причинил. Вы знаете, какая у меня связь с этим клубом – я оказался здесь еще в тинейджерском возрасте. Поэтому понимаю ваше расстройство. Очевидно, что теперь мне потребуется восстановить ваше доверие. И я сделаю для этого все возможное – буду усердно выкладываться на тренировках и в матчах, отдавая все силы ради побед команды.

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Также я прошу прощения у тренера, у партнеров и руководства клуба, поскольку считаю, что все случилось в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – приводит слова Лукаку твиттер «Челси».

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