Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку обратился к болельщикам лондонского клуба после резонансного интервью, вышедшего на прошлой неделе.
«Я приношу извинения за то разочарование, которые я вам причинил. Вы знаете, какая у меня связь с этим клубом – я оказался здесь еще в тинейджерском возрасте. Поэтому понимаю ваше расстройство. Очевидно, что теперь мне потребуется восстановить ваше доверие. И я сделаю для этого все возможное – буду усердно выкладываться на тренировках и в матчах, отдавая все силы ради побед команды.
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Также я прошу прощения у тренера, у партнеров и руководства клуба, поскольку считаю, что все случилось в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – приводит слова Лукаку твиттер «Челси».
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В интервью Sky Sport Italia Ромелу выразил недовольство своей текущей ролью в «Челси» и сказал, что жалеет об уходе из «Интера». Также он признался в любви к миланскому клубу. Интервью Лукаку не было согласовано с «Челси».
Главный тренер «синих» Томас Тухель не скрывал недовольства несанкционированным интервью бельгийца – он заявил об этом на пресс-конференции, а после не включил Лукаку в заявку на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Однако после беседы с немцем конфликт был улажен – Ромелу решил остаться в «Челси».
Кстати, отсутствие Большого Рома в заявке не помешало «синим» совершить мощный камбэк против «Ливерпуля».
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