Защитник «Манчестер Сити» Бенжамена Менди был переведен в одну из самых мрачных британских тюрем из-за опасений за безопасность французского футболиста.
Менди, которого обвиняют по семи эпизодам изнасилования, был доставлен в тюрьму Strangeways в Манчестере из ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse 23 декабря, сообщает The Sun.
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Все тюрьмы Великобритании для более четкого распределения мер безопасности заключенных разделены на четыре категории: A, B, C и D. Категория А – самая строгая, она предназначена для содержания заключенных, которых обвиняют в особо тяжких преступлениях, в том числе изнасиловании. В манчестерской тюрьме Strangeways под стражей находятся именно заключенные категории А. Тюрьма в Ливерпуле предназначена для содержания заключенных категории B.
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Как отмечает источник, Менди перевели в другую тюрьму на следующий день после предъявления седьмого эпизоде изнасилования. Это было связано с тем, что в ливерпульской тюрьме начали расти опасения по поводу безопасности француза. При этом источник, знакомый с тюрьмой Strangeways, отмечает, что Менди, возможно, еще ждут тяжелые времена. Большое количество фанатов «Манчестер Юнайтед» в застенках тюрьмы – одна из проблем, с которой столкнется футболист «Сити».
Бенжамен Менди находится под стражей с августа 2021 года. Судебное разбирательство по делу защитника «Манчестер Сити» было назначено на январь 2022 года, но его перенесли на более поздний срок. В ноябре 2021-го Менди в третий раз было отказано в освобождении под залог.
В конце декабря Бенжамену Менди было предъявлено обвинение в еще одном изнасиловании. Этот эпизод стал уже седьмым в деле француза.
Источник: The Sun
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