Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал игру полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша.

«Сейчас это даже смешно. Роналду вернулся, и вся игра Бруну полностью изменилась. Я следил за Фернандешем в этом сезоне, с момента возвращения Криштиану, и это совсем не тот футболист, каким был в прошлом сезоне.

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Смотришь на это и думаешь: почему так? Бруну – отличный игрок, не должен беспокоиться о Роналду в составе. Они оба качественные футболисты, которые хотят одного и того же. Но форма Фернандеша однозначно изменилась после камбэка Криштиану», – цитирует Коула Daily Mirror.

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Бруну Фернандеш в чемпионате Англии-2020/21 забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач в 37 матчах. В сезоне-2021/22 у португальца пять голов и три ассиста в 18 играх Премьер-лиги.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. В чемпионате-2021/22 Криш вонзил восемь банок при трех голевых передачах в 16 матчах.

Для автора Eurosport.ru Василия Легейдо возвращение Роналду в «МЮ» стало одновременно сказкой и кошмаром . Читай про главные футбольные эмоции 2021 года.

Источник: Daily Mirror

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