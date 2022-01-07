Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо вернулся в английскую Премьер-лигу. «Барселона» объявила, что Коутиньо проведет остаток сезона в «Астон Вилле».
Клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста. Филиппе осталось пройти медицинское обследование в «Вилле» и получить разрешение на работу в Англии. В арендном соглашении Коутиньо есть пункт о выкупе по окончании сезона-2021/22. Бирмингемский клуб также возьмет на себя часть зарплаты игрока.
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Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Мерсисайдцы получили за трансфер бразильца 160 миллионов евро, а Филиппе стал вторым по стоимости футболистом планеты после Неймара и самым дорогим полузащитником мира.
Игрок провел в составе «Барселоны» 106 матчей и забил 26 мячей. В сезоне-2019/20 он выступал в аренде мюнхенской «Баварии» и выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов. В «Астон Вилле» Филиппе будет разрывать под руководством бывшего партнера по «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
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