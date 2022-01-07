Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает об уходе из клуба по окончании сезона. Контракт 36-летнего португальца действует до 2023 года, но Роналду может расторгнуть соглашение уже этим летом.

Решение Криштиану будет зависеть от назначения следующего тренера. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже сообщил руководству «МЮ», что не поддержит полноценное назначение Ральфа Рангника на сезон-2022/23. Боссы «Юнайтед» подтвердили, что не рассматривают Рангника как следующего коуча.

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«Роналду думал, что в Манчестере будет лучше, чем сейчас. Он – прирожденный победитель и хочет выигрывать трофеи. Так что выбор следующего тренера определит следующий шаг в карьере Криштиану», – заявил источник таблоида Daily Star.

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Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» летом 2021 года после 12-летней паузы. Он перешел в «Манчестер» из «Ювентуса» и стал самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.

«Юнайтед» после 19 туров АПЛ идет седьмым в турнирной таблице и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. У Роналду восемь забитых мячей (два – с пенальти) и три результативные передачи в 16 матчах английского чемпионата.

Источник: Daily Star

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