Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, обвиняемый в серии изнасилований, освобожден под залог до 24 января. Такое решение принял судья Патрик Томпсон на закрытом слушании в коронном суде Честера без присутствия прессы.
Менди будет и дальше находиться «под строгим надзором власти, а также обязан будет регулярно отмечаться в полицейских участках до следующего судебного заседания».
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Ранее 27-летний футболист был переведен из тюрьмы в Ливерпуле в более жесткое учреждение в Манчестере. Сделано это было для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле.
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24 января состоится следующее слушание по этому делу, а вердикт по этому делу будет вынесен не раньше июня.
Менди обвиняется в восьми преступлениях против пяти разных женщин, в том числе в семи случаях изнасилования.
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Источник:The Guardian
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