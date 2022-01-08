Игроки «Манчестер Юнайтед» опасаются, что у Ральфа Рангника не будет времени или влияния, чтобы решить проблемы в команде. Звезды «дьяволов» считают, что он не успеет исправить ситуацию до того, как в мае закончится его работа в качестве временного главного тренера
Авторитет тренера ослаблен из-за краткосрочного характера его работы. Также отмечается, что звездные футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят верить идеям Рангника и ставят под сомнение его тренерские методики.
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Сам главный тренер считает, что ситуация в команде под контролем.
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«У нас большая команда. Если у вас так много игроков, и только 10 полевых футболистов могут играть, и три замены, то у вас довольно много игроков, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки и недовольны ситуацией. Это очевидно. У нас также есть игроки, контракты которых истекают летом, и, может быть, один или два человека, которые хотят уйти, несмотря на то что у них есть действующий контракт.
Я уверен, что игроки слушают меня. Думаю, что в последних играх мы показали, что они пытаются следовать советам, которые я им даю. Но все дело в балансе. Нам нужно найти наилучший возможный баланс между нападением и защитой. Это еще то, в чем мы должны совершенствоваться», – сказал Рангник.
29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
Криштиану Роналду – один из недовольных. Он не поддерживает полноценное назначение Рангника и уйдет из клуба летом, если его условия не выполнят.
Криштиану уже демонстрировал недовольство результатами «Манчестер Юнайтед». Ему явно не нравится, что «МЮ» тащится даже не в топ-6 Премьер-лиги.
Источники: Daily Mail, BBC.
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