Игроки клубов АПЛ, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах.

Сейчас невакцинированные профессиональные спортсмены имеют право не соблюдать 10-дневный карантин, возвращаясь из других стран. Для остальных людей, прилетающих в Великобританию, карантин обязателен. Британский министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис хочет, чтобы это исключение для спортсменов было отменено. Если это произойдет, клубы АПЛ не смогут использовать невакцинированных футболистов после гостевых матчей еврокубков.

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Источник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, рассказал: «Если вы хотите особого отношения к себе, то должны заботиться о здоровье и безопасности окружающих. Вакцинация – это забота не только о себе, но и об остальных».

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В руководстве АПЛ знали, что такие изменения могут внести. Ожидается, что боссы лиги будут всеми силами сопротивляться предложенной инициативе, указывая на то, что отказ игроков от вакцинации не представляет серьезной угрозы для окружающих, ведь футболисты регулярно сдают тесты на коронавирус.

Обсуждение вопроса находится на начальной стадии. Окончательное решение примет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Отмечается, что 16% игроков английских клубов не получили еще не одной дозы вакцины.

Источник: The Telegraph

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