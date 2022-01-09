Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень обеспокоен положением дел в команде. Португалец недоволен игрой «дьяволов» и действиями нынешнего главного тренера Ральфа Рангника.

Роналду даже провел кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Криштиану не уверен в своем будущем на «Олд Траффорд» и вполне допускает вариант ухода из «МЮ».

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«Криштиану очень обеспокоен тем, что происходит в «Юнайтед». Команда получает так много критики, и он знает, что его считают одним из лидеров. Проблем довольно много, Криштиану чувствует огромное давление и очень напряжен из-за всей сложившейся ситуации. Он отчаянно хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» увенчалось успехом, но он начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может оказаться просто безуспешной борьбой.

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Жорже Мендеш приехал к нему, и они провели встречу, разговаривая о том, как идут дела, что они думают о проблемах, как их можно решить и какие пути развития события существуют. Естественно, ничего не исключено», – сказал близкий к ситуации источник.

Источник: The Sun

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