Уход Криштиану Роналду из «МЮ» становится все более реальным: слухи о неблагоприятной обстановке вокруг португальца в Манчестере обрисовываются деталями.

Вероятно, все началось 31 декабря, когда Криш подвел итоги года и заявил, что недоволен выступлениями «Манчестер Юнайтед». Спустя неделю Daily Star сообщил, что Рон раздумывает об уходе из клуба по окончании сезона, а решение Криштиану будет зависеть от назначения следующего тренера. По информации источника, пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже сообщил руководству «МЮ», что не поддержит полноценное назначение Ральфа Рангника на сезон-2022/23. При этом боссы «Юнайтед» подтвердили, что не рассматривают Рангника как следующего коуча.

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The Telegraph пишет, что «МЮ» разбился на несколько группировок по языковой принадлежности: англоговорящие, испаноговорящие и носители других языков. Роналду ближе всех общается с Рафаэлем Вараном благодаря игре в «Реале». Рангник осознает, что такой ход вещей нужно исправлять: он делегировал решение проблемы Майку Фелану, у которого хорошие отношения с большинством игроков. Криша Фелан знает еще по работе в «МЮ» до «Реала» – вместе они брали АПЛ и ЛЧ.

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В The Sun написали, что Роналду действительно очень обеспокоен положением дел в команде, недоволен игрой «дьяволов» и действиями Рангника. Отмечается, Криш даже провел кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Криштиану не уверен в будущем на «Олд Траффорд» и допускает вариант ухода из «МЮ».

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Криштиану очень обеспокоен тем, что происходит в «Юнайтед». Команда получает много критики, и он знает, что его считают одним из лидеров. Проблем довольно много, Криштиану чувствует давление и очень напряжен из-за сложившейся ситуации. Он отчаянно хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» увенчалось успехом, но начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может оказаться безуспешным. Жорже Мендеш приехал к нему, и они провели встречу, разговаривая о том, как идут дела, что они думают о проблемах, как их можно решить и какие пути развития события существуют. Ничего не исключено», – приводит слова близкого к ситуации источника The Sun.

В Испании сообщают, что Криш сообщил Мендешу о желании уйти из «МЮ»: португальцу совсем не нравится, как в клубе принимаются кадровые решения. Sport.es отмечает, что отношения Мендеша с нынешним руководством «Барселоны» и заинтересованность Хави в подписании Роналду делают возможным трансфер игрока в каталонский клуб.

Кроме того, португальцем интересуется Зинедин Зидан – француз ведет переговоры с «ПСЖ» и ставит условия руководству парижан. Зизу хочет, чтобы после ухода Мбаппе в его команде появились Лукаку и Роналду.

Источник: Daily Star, The Telegraph, The Sun, Sport.es.

Чемпионат Англии Роналду разочарован и уйдет из «МЮ» летом (Daily Star) 07/01/2022 В 14:59