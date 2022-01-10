«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении 15-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.
Юный футболист забил 165 мячей в 169 играх за различные молодежные команды «Палмейраса», чем привлек внимание топ-клубов. Отмечается, что среди них не только мадридцы и мерсисайдцы, но и «Барселона», «МЮ» и «Сити» – ведутся переговоры о летнем трансфере.
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8 января в матче молодежного кубка Сан-Паулу против «Деспортиво» Эндрик дал еще один повод бороться за его переход. Юноша оформил дубль: сначала одурачил всю защиту соперника, а затем пробил из-за пределов штрафной. Парень популярен в инстаграме – голы он поспешил опубликовать в соцсетях.
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Источник: SportBible.
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