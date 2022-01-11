Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Вест Хэма».
Переговоров по футболисту сборной России пока нет – пока речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому игроку интересен вариант со сменой клуба. Ранее сообщалось, что интерес к Головину проявляет другой клуб АПЛ, «Эвертон».
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Источник: «РБ Спорт».
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