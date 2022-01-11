Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден в детстве подверг критике выступавшего тогда манкунианцев нападающего Марио Балотелли – в интернет попал ролик, на котором Фил рассказывает об отношении к итальянцу.
10-летний Фоден отметил сомнительное поведение Бало. «Он хороший игрок, но плохо себя ведет за пределами поля», – сказал Фил.
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