Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден в детстве подверг критике выступавшего тогда манкунианцев нападающего Марио Балотелли – в интернет попал ролик, на котором Фил рассказывает об отношении к итальянцу.

10-летний Фоден отметил сомнительное поведение Бало. «Он хороший игрок, но плохо себя ведет за пределами поля», – сказал Фил.

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