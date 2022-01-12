Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал большое интервью GQ, в котором рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта и выразил отношение к «Золотому мячу».

Я хочу остаться, но это зависит не от меня. Ситуация в руках клуба. Они знают, чего я хочу. Я не прошу сумасшедших вещей. Дело вот в чем: иногда ты что-либо просишь, а тебе показывают, что могут дать это. Потому что ценят все, что ты сделал для клуба.

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Я здесь уже пятый год. Я очень хорошо знаю клуб. Я люблю болельщиков. Фанаты любят меня. Но все упирается в переговоры с руководством, им было сообщено о ситуации. Ситуация в их руках.

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«Золотой мяч» меня не особо беспокоит. Но если бы вы спросили, является ли эта награда моим стимулом, я бы ответил: да, конечно. Я не могу лгать и говорить, что не думал об этом. Нет, я думаю об этом. Я хочу быть лучшим игроком в мире.

Но я буду счастлив, даже если не выиграю «Золотой мяч». Моя жизнь в порядке, все хорошо. Иногда мне кажется, что это просто политика. У меня есть и другие амбиции. Я хочу снова квалифицироваться на чемпионат мира, хочу выиграть Кубок африканских наций».

Источник: GQ

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