Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд столкнулся с серьезными психологическими проблемами после поражения в финале Евро-2020 от Италии.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Рэшфорд появился на замену на последней минуте дополнительного времени специально для участия в серии послематчевых пенальти, но стал одним из трех игроков сборной Англии, допустивших промах. Италия победила по пенальти со счетом 3:2 и завоевала титул чемпионов Европы.
Ad
Как стало известно Daily Mail, Рэшфорд пролежал в постели несколько дней после игры и впервые в карьере обратился за помощью к спортивному психологу. Также Рэшфорд столкнулся с критикой фанатов «МЮ»: они обвиняли форварда в эгоизме за то, что он поехал на Евро-2020 будучи травмированным, хотя мог отказаться от участия в турнире, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, как это сделал Мэйсон Гринвуд.
Чемпионат Англии
Рэшфорд – о камбэке Криша: «Испытал невероятные чувства»
Проблемы в «МЮ» испытывает не только Маркус Рэшфорд: например, Криштиану Роналду и вовсе хочет сбежать с «Олд Траффорд».
Источник: Daily Mail
Футбол
Суарес казнил «Барсу», Вернер забил, «Юве» победил в дерби
Чемпионат Англии
Криш забил 1 штрафной и смазал 4 пенальти за 3 года. Что делать «МЮ»?
Реклама
Ad
Реклама
Ad