Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд столкнулся с серьезными психологическими проблемами после поражения в финале Евро-2020 от Италии.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Рэшфорд появился на замену на последней минуте дополнительного времени специально для участия в серии послематчевых пенальти, но стал одним из трех игроков сборной Англии, допустивших промах. Италия победила по пенальти со счетом 3:2 и завоевала титул чемпионов Европы.

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Как стало известно Daily Mail, Рэшфорд пролежал в постели несколько дней после игры и впервые в карьере обратился за помощью к спортивному психологу. Также Рэшфорд столкнулся с критикой фанатов «МЮ»: они обвиняли форварда в эгоизме за то, что он поехал на Евро-2020 будучи травмированным, хотя мог отказаться от участия в турнире, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, как это сделал Мэйсон Гринвуд.

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Источник: Daily Mail

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