Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра высказался об отношении к гомосексуализму в футболе.

«Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я играл в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: «Это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен уйти». В тот момент я сказал: «Пусть все заткнутся». Вы представляете?

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Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом другим. В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея. Но если ты сказал это в футбольном мире, то все кончено», – заявил Эвра.

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Источник: Marca.

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