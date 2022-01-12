«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Матеуса Франсу.

Франса выступает пока только за молодежную команду «Фламенго», но «горожанам» все равно придется раскошелиться, чтобы заполучить юношу: сумма выкупа в его контракте равна 100 млн евро. За юношей также следят «Реал» и «Барса», причем «бланкос» проявляют давний интерес к 17-летнему игроку и надеются, что он последует примеру Винисиуса.

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Источник: Bolavip.

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