«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Матеуса Франсу.
Франса выступает пока только за молодежную команду «Фламенго», но «горожанам» все равно придется раскошелиться, чтобы заполучить юношу: сумма выкупа в его контракте равна 100 млн евро. За юношей также следят «Реал» и «Барса», причем «бланкос» проявляют давний интерес к 17-летнему игроку и надеются, что он последует примеру Винисиуса.
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Источник: Bolavip.
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