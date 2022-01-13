Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что он думает о работе временного главного тренера клуба Ральфа Рангника. На данный момент «МЮ» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в чемпионате Англии.

«С тех пор, как Рангник возглавил клуб пять недель назад, он многое изменил, но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Я верю, что он сможет проделать хорошую работу. Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много игр, чтобы исправить ситуацию. С тех пор, как он пришел, мне кажется, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить мышление футболистов и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он собирается это сделать», – заявил Роналду.

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Источник: Sky Sports.

Чемпионат Англии «ПСЖ» или «Барса»? Роналду хочет сбежать из «МЮ» 10/01/2022 В 09:00