Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о менталитете и амбициях игроков «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» должен выиграть АПЛ или занять второе-третье место. Честно говоря, я не вижу других позиций для «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, наши амбиции должны быть не меньше, чем борьба за место в тройке лидеров.

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Сейчас мы способны что-то изменить. Не знаю, каким именно образом – я всего лишь игрок, а не тренер или президент. Конечно, я знаю способ, но не буду говорить об этом сейчас, потому что считаю это неэтичным. Все, что я могу и должен сказать: мы держим ситуацию под контролем, вместе мы можем улучшить наше положение. Мы должны это сделать.

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Я не хочу быть здесь, чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы побеждать, бороться за титулы. Я думаю, мы все еще участвуем в гонке, но пока мы еще не достигли своего лучшего уровня. Нам предстоит долгий путь к совершенствованию, и я верю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших результатов», – сказал Роналду в интервью Sky Sports. Слова португальца приводит Manchester Evening News.

Источник: Manchester Evening News

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