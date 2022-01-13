Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, похоже, не договорился с руководством клуба о продлении соглашения.
Контракт 29-летнего египтянина истекает летом 2023 года, после чего он станет свободным агентом. Салах часто говорил, что хочет остаться в «Ливерпуле», но переговоры по новому соглашению зашли в тупик.
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Журналист The Telegraph Сэм Уоллес сообщил, что у Салаха заканчиваются способы убедить руководство «Ливерпуля» платить ему столько, сколько он хочет: клуб не готов удовлетворить требования форварда по зарплате.
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Салах: «Хочу остаться в «Ливерпуле», но ситуация в руках клуба»
На днях Мо дал большое интервью GQ, в котором рассказал о трудностях в переговорах по новому контракту. Форвард хочет остаться на «Энфилде», но не все зависит от него.
Салах уехал зажигать на Кубке Африки, а у «Ливерпуля» серьезные проблемы: клубу грозят санкции за перенос матча с «Арсеналом».
Источник: The Telegraph
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