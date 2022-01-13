Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, похоже, не договорился с руководством клуба о продлении соглашения.

Контракт 29-летнего египтянина истекает летом 2023 года, после чего он станет свободным агентом. Салах часто говорил, что хочет остаться в «Ливерпуле», но переговоры по новому соглашению зашли в тупик.

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Журналист The Telegraph Сэм Уоллес сообщил, что у Салаха заканчиваются способы убедить руководство «Ливерпуля» платить ему столько, сколько он хочет: клуб не готов удовлетворить требования форварда по зарплате.

Чемпионат Англии Салах: «Хочу остаться в «Ливерпуле», но ситуация в руках клуба» ВЧЕРА В 05:11

Источник: The Telegraph

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