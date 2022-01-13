В 2018 году Аргентина сыграла вничью с Исландией на чемпионате мира в России (1:1). Лео Месси не забил пенальти в той игре и расстроенный покинул поле «Открытие Арены». В подтрибунном помещении аргентинец повстречал журналиста Раму Пантаротто, который подарил Месси красный амулет. Аргентинец носил оберег до конца чемпионата на лодыжке.

По окончании ЧМ-2018 Месси встретился в «Барселоне» с новичком команды Коутиньо и подарил ему амулет Пантаротто. Лео хотел, чтобы бразилец закрепился на «Камп Ноу» и даже позволил ему побить пенальти в одном из матчей.

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Карьера Коута в Каталонии не сложилась, но он продолжает носить красный амулет, с которым пришел на подписание контракта с «Астон Виллой».

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