В 2019 году мем «какой же Клопп крутой» захватил русскоязычные медиа и соцсети – немецкий коуч покорял харизмой и шутками, постоянно улыбался, а его «Ливерпуль» круто играл. С тех пор прошло почти три года, и сейчас перед нами другой Юрген – сварливый, занудный и агрессивный нытик. Что произошло с самым харизматичным тренером?

Кого мы потеряли

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Клопп действительно был крутым. Он творил историю еще совсем недавно с «Ливерпулем», а до этого прожил две или три жизни, делая сказку с «Майнцем» или воюя с «Баварией» за «Боруссию».

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Глядя на список достижений и не зная имени, можно простить коучу все – пускай он будет тоталитарным диктатором, или клоуном, или Станиславом Черчесовым – за такие результаты на личность можно закрыть глаза. Но ведь Юрген еще и обаятельный мужик – улыбается, не бреется, шутит и любит общаться. Когда отличного результата добивается замечательный человек – это очаровывает, вот почему Клопп влюбил в себя почти всех.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Но важно понимать – Юргена всю карьеру сопровождал позитивный контекст. В каждом своем клубе Клоппу не грозил репутационный провал – «Майнц», «Боруссия» и «Ливерпуль» были, мягко говоря, не основными претендентами на трофеи в свое время. От немца практически ничего не ждали (не те условия), а он перевыполнял программу и зарабатывал респекты. Клопп всю карьеру без какого-либо давления помогал отчаявшимся клубам, за что получал благодарность. Но ситуация изменилась, и коуч поменялся вместе с ней.

Кого мы получили

Точно неизвестно, когда произошла трансформация Клоппа. Возможно, с началом пандемии или с семейной трагедией (в феврале 2021 года у тренера умерла мама), но немец стал другим. Теперь он срывается на журналистов, соперников, Лигу, жалуется на судей, а еще очень-очень часто комментирует разные вопросы.

В современной науке все чаще используется дискурс-анализ – при помощи различных нейросетей исследуются огромные объемы информации, заголовков и высказываний в медиа. Это помогает увидеть направленность и понять контекст инфополя, вычленяет оттенки. Если такой же принцип применить к декабрьским цитатам Юргена Клоппа, то можно проследить, каким невыносимым стал тренер «Ливерпуля».

Немец необычайно болтлив – за декабрь 2021 года у него свыше 20 высказываний, не касающихся матчей. В среднем Юрген комментирует какую-либо тему пять раз в неделю – вряд ли в футболе есть более разговорчивый спикер во главе топ-клуба. А из чего состоят его высказывания, если речь не о конкретной игре?

Юрген Клопп Фото: Getty Images

На первом месте среди цитат Клоппа идет ковид. Восемь раз коуч упоминал тему коронавируса, при этом шесть раз говорил о вакцинации. «Вакцина – это привилегия», «клуб не будет подписывать невакцинированных игроков», «удивительно, насколько агрессивны антиваксеры» и так далее. Один раз Клопп даже сделал замечание «Тоттенхэму» из-за отсутствия антисептика в пресс-центре «шпор» – чувствуете этот брюзжащий вайб?

Сразу после ковида Клоппа очень волновал календарь – о нем он высказывался трижды. Называл расписание безумным» говорил, что «Ливерпулю» нужна помощь, а еще предупредил, что не прекратит обсуждать эту тему. Последнему высказыванию хочется верить.

Еще трижды Юрген говорил о контракте Салаха – что переговоры идут и идут хорошо, что Мо – великолепный футболист. Дипломатия во всей красе.

Наконец, в подгруппе «Разное» высказывания, которые нельзя объединить – здесь и наезд на судью Тирни по поводу неверных решений (моветон в футбольных кругах), и очередной призыв ввести пять замен, и странные похвалы Дивоку Ориги, и очередное упоминание «Сити».

Такая вот попытка самопального дискурс-анализа рисует декабрьского (а на деле уже практически постоянного) Юргена Клоппа – много переживающего о ковиде (хотя крупная вспышка случилась в «Ливерпуле» только в январе), расписании, Салахе, судействе. Но это по содержанию, а по восприятию немец – депрессивный негативщик, нытик и зануда.

Юрген Клопп и Мохамед Салах Фото: Getty Images

Для сравнения, Пеп Гвардиола за декабрь не по теме матчей высказался 11 раз – всего дважды о ковиде и один раз о расписании. Томас Тухель о коронавирусе говорил больше (поскольку в «Челси» была мощная вспышка), больше говорил о заменах, но не упоминал расписание. Все три тренера были в непростых ситуациях – однако только Клопп массированно создавал негативную повестку. В этом мало футбольного, а крутого нет и подавно.

Юрген воюет с журналистами – неизвестно из-за чего

Причины такой перемены из улыбчивого харизматика в ноющего пессимиста может найти только психотерапевт. Однако минимум один резон на поверхности, и он объясняет многое. Клопп больше не творит чудес в глазах коммьюнити, по отношению к нему есть не только вера, но и ожидания, а значит, и давление. «Красные» брали АПЛ и Лигу чемпионов, так что должны делать это снова или хотя бы быть близкими к этому. Но Юрген не знает слово «должны», его карьера прошла под девизом «Спасибо, что показал нам сказку», а условия поменялись. Коуч под давлением поменялся тоже, и не в лучшую сторону – это хорошо демонстрируют скандалы с журналистами.

Вот что сказал Клопп репортеру после матча с «Атлетико», когда Диего Симеоне не пожал ему руку: «Бросьте, я не настолько тупой, чтобы вы мне такой мелкий вопрос задали. Я вообще не был зол. Слушайте, вы хотите раздуть историю из этого, я понимаю, но я хотел пожать руку Симеоне, он не хотел. Я могу это понять. Он эмоциональный, я эмоциональный, а вот вы не очень хороший человек, потому что хотите раздуть из этого историю . Вы говорите, что я разозлился. Когда я разозлился? Сейчас я разозлился, из-за этого вопроса». А ведь журналист просто спросил, почему Юрген злой!

Юрген Клопп и Диего Симеоне Фото: Getty Images

В ноябре немец сорвался после матча с «Вест Хэмом»: «Вы спрашиваете меня, какими судейскими решениями я недоволен? Не уверен, что хочу отвечать на этот вопрос. Ваша работа состоит в том, чтобы не иметь точки зрения? Прекрасно. Судья мог принять другое решение. Должен ли был игрок «Вест Хэма» получить красную карточку? Боже мой! Я не ваш щенок. Надеюсь, у вас есть свое мнение».

Осень этого сезона – не единственное время, когда коуч агрессировал. В феврале 2021 года на простой вопрос об отставании от «Сити» и возможности догнать соперников Юрген выдал: «У вас было два вопроса… У вас было два вопроса! У вас было два вопроса, и вы потратили один на это?» Правда, это было 8 февраля, а 9 февраля у тренера скончалась мама – возможно, здесь есть связь.

В марте 2020-го Клопп сорвался на аргентинского журналиста, который просто спросил, не боится ли тренер «Ливерпуля» случаев заражения в команде. Немец вспыхнул: «Это не имеет особенного значения. Футбол – это просто игра. Футбол – это не общество, а часть общества. Мы все должны волноваться одновременно. Это именно то, что я не люблю – вы сидите и задаете мне этот вопрос, но вы прилетели из Мадрида сюда. Так надо было оставаться там – в Мадриде закрыли школы, вас это явно беспокоит».

Таких хайлайтов с Юргеном еще множество, но они лишь показывают, что теперь он способен и на такое. Главное, пожалуй, все-таки в оттенках всех его высказываний – негативных, занудных и обильных. И это печально – некогда бодрый и улыбчивый трендсеттер превратился в депрессивного плаксу, агрессирующего на журналистов.

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Вернется ли когда-то Клопп в оптимальную форму? Возможно, если дела вновь наладятся, «Ливерпуль» опять станет фаворитом в гонках за все трофеи, в Англии упразднят какой-нибудь Кубок, а межнациональные турниры исчезнут, утянув за собой и «Сити». Но пока ничего не говорит о том, что это случится, а значит, предстоит еще несколько сезонов наблюдать, как бронзовеет некогда один из самых топовых тренеров в игре.

Вот так Юрген Клопп ссорится с судьями – по-крутому!

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